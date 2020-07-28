想把興趣當成工作？心理師提醒為什麼不該這麼做

很多時候，許多人勢必都曾幻想自己興趣變成工作的美好──當所熱愛的事物變成能賺錢的工具，且能每天和嗜好為伍時，確實能在不同的立場下，迸發無盡的熱情和喜悅。

畢竟，倘若自己的興趣能成為工作並發揮一技之長，確實能提升自我在職場的價值；只不過，在這樣的美好下，卻有大部分人在嘗試過後後悔莫及，職場專家、心理師便提點，當你的興趣成為工作時，會發生的5件事。

1、你會覺得整天都在工作

事實上，當自己的興趣一旦成為工作時，你的興趣就不再只是茶餘飯後的興趣，而是會投入更多的時間和精力，去處理各種瑣碎的細節和雜務。好比說，你是一個喜歡喝咖啡的人，但這卻不代表你能夠完美地經營一家咖啡店，當各種咖啡上的挑戰逼迫得自己喘不過氣時，喜歡的咖啡也將變得不再那麼美好。

「當興趣變成工作，那麼興趣就會變得不那麼有趣。」

2、美好的興趣可能都變成平凡

專家強調，許多人之所以期待自己的興趣能變成工作，其中一個關鍵的誤解是「這樣的工作會讓人很開心」，但真正的事實是，只要你一遍又一遍地重複做任何事情，最終那種感覺就會趨於平凡。

「就算興趣變成了工作，你還是會有好、壞、激動和平凡的日子，無論是入門級或職業級的工作，你都該認清興趣和耐心被磨光的現實。」

3、你可能渴望挖掘新的興趣

在做自己喜歡的事情一段時間後，你可能會覺得需要尋找新的愛好或熱情。好比說，有一名從年輕時便開始訓練的表演者，她的興趣和夢想就是登上各大舞台，然而，在經過多年的全職表演後，他覺得自己對表演不再有激情，而且也失去了熱情。

「興趣是指在閒暇時為了娛樂而進行的一項活動，因此，一旦興趣成了自己的職業和謀生方式，從技術上來說，它就不再是一個興趣；當你放下工作時，也不會再想找回這個感動，而是想要做些別的事，探索別的興趣可能。」

4、你對興趣的熱情會隨著時間而淡化

隨著工作對於興趣的消磨，任何你原本再喜歡的事情，都會因為各種不同的壓力而漸漸趨於平淡，久而久之，當你在做明明從前很喜歡的事物或興趣時，會突然感受不到當年的初衷和感動，而當你放假時，你更會盡可能不再接觸它。

5、你會想著這樣的日子什麼時候才會結束

當興趣成為工作時，它會慢慢演變為自然的恐懼。在過去，你是為自己的夢想而奮鬥、為自己的興趣而熱愛工作，但事實是，這樣的熱情可不會永遠存在。

夢想的代價，是會在工作的過程漸漸消失，並期待如此漫無目的的人生，究竟什麼時候會結束，「甚至在別人眼中，他人還會有種無法理解的困難，特別是當你決定離開你自己興趣的工作時，對方還會百思不得其解。」

（作者／魯皓平 本文出自2020.7.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）