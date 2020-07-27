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年薪「百萬準時下班」和「150萬要加班」怎選？ 網友來解析

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己現在在考慮該選擇入職哪份工作，一份是年薪100萬可以準時下班，而另一個是年薪150萬但要加班。示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，自己現在在考慮該選擇入職哪份工作，一份是年薪100萬可以準時下班，而另一個是年薪150萬但要加班。示意圖／ingimage

一般人都會希望自己有份輕鬆又高薪的工作，不用加班又錢多、事少、離家近，但在現實生活中卻很難實現，通常都須面臨抉擇。對此，今（27）日就有一名網友在PTTPO文提到，自己現在在考慮該選擇入職哪份工作，一份是年薪100萬可以準時下班，而另一個是年薪150萬但要加班，於是他就好奇的詢問廣大網友「年薪100準時下班 vs. 年薪150要加班，該怎麼選？」

原PO在文中表示，自己幸運的取得兩家公司的入職邀請，因此他現在有兩份工作在考量該怎麼選擇，第一份公司開出年薪100萬，且可以準時下班，第二份則是年薪150萬，但必須加班，固定一週2-3天，每次2-3小時，但他不知道該如何考量，因此他就PO文問道「大家會怎麼選？」希望有經驗的網友能給出建言。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，選第一份工作的網友多半認為，第一份工作不僅可以兼顧家庭，還可以有時間投資股票，或許還可以賺更多，「如果知足的話，第一份薪水就很夠用了」、「當然選1，剩下的時間可以兼顧家庭跟研究股票，還可以賺更多」、「選1才有時間炒股，這樣你可以賺更多」、「選1就好了，一百萬就要知足了」、「有家庭秒選1，選2會犧牲很多小孩成長的時間」、「出社會幾十年了，一定秒選1」、「選1，然後研究股票搞投資，還可以賺得比第二份工作還多錢」，但也有網友指出「這年頭說準時下班，幾乎都唬爛的」。

選第二份工作的網友們也有不同看法，「我會選2，每天8點下班，六日放假，生活品質也不能說很差，反正下班也是一個人找事做，賺點以後住養老院的錢也好」、「第一份到時候加班你就會後悔沒去2，通常沒那麼好康」、「通常現在老闆跟員工說加班幾小時，不可能真的就那幾小時，所以還是選2比較實在」、「一週頂多多上班9小時，薪水多了1.5倍」、「選2，不然會後悔」、「工作性質完全相同選2 ，可以趁年輕拚現金」、「哪個時薪高就哪個啊，選2，但通常不只這個時數」。

PTT 加班 薪水

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