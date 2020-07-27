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公司會錄取讀在職專班的新人嗎？ 過來人曝內幕：要看科系

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，她認為在職碩士班與日間部碩士班的入學水準有很大的不同，因此他就好奇的問道「一般公司會不會錄取碩士在職專班的人？」示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，她認為在職碩士班與日間部碩士班的入學水準有很大的不同，因此他就好奇的問道「一般公司會不會錄取碩士在職專班的人？」示意圖／ingimage

近日國民黨高雄市市長候選人李眉蓁的論文爭議引發討論，為了避免爭議擴大引響選情，李眉蓁宣布放棄中山大學在職碩士班的學位，隨後也讓越還越多的政治人物的碩士論文備受檢視。一名網友在PTTPO文提到，他認為在職碩士班與日間部碩士班的入學水準有很大的不同，因此好奇問道「一般公司會不會錄取碩士在職專班的人？」

原PO在文中表示，大家應該都知道在職碩士班的入學水準與一般碩士班的綠取標準有很大的不同，通常大專院校中一般碩士班，招收對象為全職學生或在職人士，然而所謂的在職專班是指專為「在職人士」開設的碩士班，錄取標準也會有所不同。於是原PO就疑惑的說道「那麼既然是這樣，公司在應徵新人的時候，會不會第一關就把在職專班的人先刷掉？有掛嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友討論，紛紛留言回應「我老闆認為去讀在職碩士很有上進心，畢業之後還會加薪」、「四大加減用，中字輩大學會參考」、「這個還是要看科系，如果讀的科系不是公司要的，當然不會錄取」、「上班族還肯念在職專班的，公司反而還會覺得你很上進想繼續進修」、「應該還是會錄取，因為現在邊工作邊念碩班真的很累，所以老闆通常會覺得很有上進心」。

不過也有網友持不同看法，「在職專班通常都是給主管鍍金用的，實驗數據叫底下工程師跑就好」、「其實有很多公司上司大頭，都是靠在職碩班刷學歷的」、「能念在職專班的，表示其實在工作上都有一定資歷了」、「通常工作資歷大於理論研究」、「很多主管都為了升職去讀啊，沒差吧」。

李眉蓁 中山大學 PTT 碩士

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