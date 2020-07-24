快訊

央視直播美駐成都總領事館動態 逾2000萬網友觀看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

應徵者不斷跳針重複一句話 他哀號：我真是最倒楣面試官

聯合新聞網 / 綜合報導
一名面試官抱怨遇到天兵求職者，不管問什麼問題都跳針回答「我學一下就會了」，讓他直呼自己真是最倒楣的面試官。 圖／ingimage
一名面試官抱怨遇到天兵求職者，不管問什麼問題都跳針回答「我學一下就會了」，讓他直呼自己真是最倒楣的面試官。 圖／ingimage

面試是許多求職者進入職場的第一關，必須得做好功課，本身也要有些技能和長才，錄取的機會才會比較大。一名面試官在臉書上抱怨自己遇到一名天兵求職者，履歷上所寫的和面試時談到的都不一樣，甚至面試時還不斷跳針重複同一句話，讓這名雇主超無言，直呼自己是「最塞（最倒楣）面試官」。

這名面試官在臉書「爆怨公社」表示昨（23）日和應徵者進行面試，沒想到竟然遇到「極品」，在面試過程中他詢問對方從事塑膠焊接有多久時間？沒想到對方回答「我看過別人焊過，我學一下就會了」，接著他又問「是否會看工程圖？常開貨車嗎？」這名應徵者不斷重複同樣一句話「我學一下就會了」，讓原PO聽了超傻眼。

原PO最後質問對方「那就是沒經驗囉，那你為什麼投履歷說都會？」沒想到這名應徵者直接了當的問自己何時可以上班？讓他聽了快要氣炸，哀怨的說自己真是最倒楣的面試官。

貼文一出笑翻許多網友，「這樣應徵工作真是極品」、「極品，請貴公司珍惜」、「有的是會說『我知道，我知道』，最後根本都不知道」、「老闆啊，人家就說他學一下就會，你趕快請他，人才現在是可遇不可求」、「這樣還投履歷，哪來的自信？」不過也有人幫應徵者說話，「什麼都要有經驗，所以剛出社會都該死？」、「起碼還肯學」、「至少他很誠實啊」。

爆怨公社 面試

延伸閱讀

蝴蝶領結、LOGO點綴 新鮮人面試也可以展現好品味

因疫情回台就業 美國商學院畢業生：一連串被台企驚嚇

基隆明天聯合徵才 10廠商提供北北基職缺

史上最慘澹求職季！畢業生找工作面試必備「這兩題」

相關新聞

台灣婦全會：民營銀行女性主管比例低 性別平等待加強

台灣婦女團體全國聯合會今天表示，隨機抽選國內12間銀行，以主管總數比率來看，性別比率較為平均的銀行皆為公股和外商銀行，民...

應徵者不斷跳針重複一句話 他哀號：我真是最倒楣面試官

面試是許多求職者進入職場的第一關，必須得做好功課，本身也要有些技能和長才，錄取的機會才會比較大。一名面試官在臉書上抱怨自己遇到一名天兵求職者，履歷上所寫的和面試時談到的都不一樣，甚至面試時還不斷跳針重複同一句話，讓這名雇主超無言，直呼自己是「最塞（最倒楣）面試官」。

玻璃天花板！ 銀行業女性居多 經理級男主管卻偏高

台灣婦女團體全國聯合會（台灣婦全會）今公布銀行業主管性別比調查結果，婦全會指出， 2019年銀行業受雇員工女性人數多於男...

今年最大場就博會 4千職缺明新北徵才

新北市明天在新莊舉行今年最大場的「2020台灣就業通新北地區就業博覽會」，邀請上百家廠商提供4200個職缺，工作地點涵蓋...

他曝自身大夜班作息經驗 讓網傻眼：怎麼活到現在的

一般上班族都是朝九晚五，過著相當規律的生活。因此就有網友好奇大夜班的作息時間，是早上下班後直接睡覺，還是會到下午1、2點左右睡到上班前呢？此文一出，便吸引了一名上大夜班的網友回應，曝光自己的日常作息，讓許多網友驚呼「你是怎麼活到現在的？」

哪種同事最討厭？ 網友熱議揭「背後捅刀」怎死都不知

一名網友在PTT八卦版發文，表示大家在工作的時候應該會遇過一些讓人討厭的同事，他就列舉出3種他自認最不喜歡的同事，貼文引起許多網友共鳴，也有網友紛紛留言分享自己遇過討厭的同事的經驗。

北市府約聘開83缺！38K職缺佔一半 即起受理報名

台北市政府公開甄選各機關約聘雇人員，共有29機關，提供83個職缺，其中薪資38K以上佔一半，學歷國小畢業就有28K薪資，...

打破科技業刻板！Verizon Media：女力發揮溝通特質最迷人

一提到科技產業，多數人既定印象是男性主導，充滿陽剛味，但在Verizon Media （Yahoo奇摩）團隊中，女性在專...

英文可當一技之長嗎？ 網友揭「台灣業界真實面」超殘酷

英文是國際通用語言，把英文學好無論在求學或求職路上都頗為吃香，但有網友就好奇，既然英文這麼好用，是否可能在沒有其他專業的情況下，單單英文強可以當作求職謀生的專業一技之長嗎？

好朋友無預警空降變主管 他苦惱：該叫職稱還是名字？

該如何面對熟悉的新主管？一名網友因公司裡空降的主管是他的好朋友而煩惱，不知道該如何稱呼他？於是上網求助，而其他網友們一致的答案都是：公歸公、私歸私，職場上別當朋友。

想到明天要上班就低落？ 8項符合一半表示真的該休息

你也是過勞一族嗎？現代人壓力大，常感到疲憊，就算睡一覺起來還是很累，全身痠痛、工作效率差、記憶力衰退，且長期的疲勞，不只是身體勞累而已，長期過勞還會導致自律神經及體內荷爾蒙失調，進而衍生出許多疾病，像是頭痛、心血管疾病等問題，嚴重者甚至「過勞死」。

第一桶金／郭誌蘭做出口碑 創業開房仲公司

從事房仲業的郭誌蘭，從基層業務員做起，再自創房仲公司，他以自己專長不斷換房，賺進人生第一桶金，但創業過程也嘗盡酸甜苦辣；...

熱門新聞

威力彩「電腦選號」是內定不中獎號碼？台彩公布數據了

財神爺又罷工！威力彩今晚再摃 下期頭彩上看31億史上最高

中了放假一輩子！威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看25億

124年來新高！台北39.7度熱到刷新5紀錄 氣象局：恐更高溫

威力彩第109059期開獎

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。