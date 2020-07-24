應徵者不斷跳針重複一句話 他哀號：我真是最倒楣面試官

面試是許多求職者進入職場的第一關，必須得做好功課，本身也要有些技能和長才，錄取的機會才會比較大。一名面試官在臉書上抱怨自己遇到一名天兵求職者，履歷上所寫的和面試時談到的都不一樣，甚至面試時還不斷跳針重複同一句話，讓這名雇主超無言，直呼自己是「最塞（最倒楣）面試官」。

這名面試官在臉書「爆怨公社」表示昨（23）日和應徵者進行面試，沒想到竟然遇到「極品」，在面試過程中他詢問對方從事塑膠焊接有多久時間？沒想到對方回答「我看過別人焊過，我學一下就會了」，接著他又問「是否會看工程圖？常開貨車嗎？」這名應徵者不斷重複同樣一句話「我學一下就會了」，讓原PO聽了超傻眼。

原PO最後質問對方「那就是沒經驗囉，那你為什麼投履歷說都會？」沒想到這名應徵者直接了當的問自己何時可以上班？讓他聽了快要氣炸，哀怨的說自己真是最倒楣的面試官。

貼文一出笑翻許多網友，「這樣應徵工作真是極品」、「極品，請貴公司珍惜」、「有的是會說『我知道，我知道』，最後根本都不知道」、「老闆啊，人家就說他學一下就會，你趕快請他，人才現在是可遇不可求」、「這樣還投履歷，哪來的自信？」不過也有人幫應徵者說話，「什麼都要有經驗，所以剛出社會都該死？」、「起碼還肯學」、「至少他很誠實啊」。