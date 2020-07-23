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移工進不來、回不去！ 勞動部今再放寬開放短聘

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公告短期聘雇移工期限延長至9月17日。為避免跨境流動傳染，勞動部自3月17日起祭出移工期滿續聘、國內承接、暫不返國等彈性措施，大多數移工進不來，也回不去，勞動部為此開放雇主申請3個月或6個月的短期聘雇，原本開放期限至6月17日，今則再公告短放寬延長至9月17日。本報資料照
勞動部今公告短期聘雇移工期限延長至9月17日。為避免跨境流動傳染，勞動部自3月17日起祭出移工期滿續聘、國內承接、暫不返國等彈性措施，大多數移工進不來，也回不去，勞動部為此開放雇主申請3個月或6個月的短期聘雇，原本開放期限至6月17日，今則再公告短放寬延長至9月17日。本報資料照

受新冠肺炎疫情影響，為避免跨境流動傳染，勞動部自3月17日起祭出移工期滿續聘、國內承接、暫不返國等彈性措施，大多數移工進不來，也回不去，勞動部為此開放雇主申請3個月或6個月的短期聘雇，原本開放期限至6月17日，今則再公告短放寬延長至9月17日。

據勞動部統計，截至7月15日，已有806人申請移工短期聘僱，以6個月聘僱期最多，其中產業移工401件、社福移工47件。

勞動部勞動力發展署今公告指出，有鑑於國外疫情仍未趨緩，為減少人員跨境流動，雇主仍可持經勞動部核發的現行有效招募許可，提出申請自申請日起聘僱該移工3個月或6個月聘僱許可。

值得注意的是，勞動部公告表示，雇主申請3個月或6個月的短期聘雇許可時，移工權益不得低於前一份工資切結書約定的內容。

移工 勞動部

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移工聘僱期滿無法回國 雇主可申請短聘許可

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