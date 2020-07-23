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他曝自身大夜班作息經驗 讓網傻眼：怎麼活到現在的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名大夜班網友分享自己的日常作息。 示意圖／聯合報系資料照
一名大夜班網友分享自己的日常作息。 示意圖／聯合報系資料照

一般上班族都是朝九晚五，過著相當規律的生活。因此就有網友好奇大夜班的作息時間，是早上下班後直接睡覺，還是會到下午1、2點左右睡到上班前呢？此文一出，便吸引了一名上大夜班的網友回應，曝光自己的日常作息，讓許多網友驚呼「你是怎麼活到現在的？」

原PO於22日在PTT的Gossiping板上詢問有關「大夜班的作息」，並在內文舉例表示，日班的作息通常是9點上班，6點下班，回家就東摸摸西摸摸到12點睡覺；而夜班的作息則是晚上11點上到早上7點，但令原PO好奇的是「下班直接開始睡，睡醒到下午5點才開始一般上班族下班的東摸摸西摸摸行程」，還是「早上7點下班先東摸摸西摸摸，到下午1、2點才睡，睡醒緊接著上班？」

此貼文吸引了一名上大夜班的網友回文分享表示，自己大夜班表訂時間是午夜0點至早上9點，只是9點老闆也上班了，就要稍微處理一早被交代的事，通常要到中午才下班。中午下班時，他會順便在公司的餐廳包便當回家吃，到了下午，其實已經過了想睡覺的時間，不過雖然精神不錯，還是要強迫自己休息一下。

這名上大夜班的網友更在內文中強調，因為自己的下班時間是大部分人的上班時間，導致「大夜下班後的電話一天10通是基本，不怕黑的話可以不接，但我不敢QQ」。直到傍晚6、7點，日班的人開始下班，電話才會變少，等到大概吃晚餐後的時間，才能真正的睡一下。

對於這名上大夜班網友的作息表，令多數網友傻眼表示「可以跟勞工局申訴了」、「這種作息，哪天在公司砍老闆同事上新聞都不意外」、「你是怎麼活到現在的？」、「欸等等，你沒有下班的自由時間？」。更有留言擔心這樣不健康的作息，其實就是慢性自殺，「老實說，你是在自殺」、「你這樣根本沒有深層睡眠，慢性自殺」、「你這長期下來，身體會出狀況吧」。

上班族 睡眠 PTT

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