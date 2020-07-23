哪種同事最討厭？ 網友熱議揭「背後捅刀」怎死都不知

一名網友在PTT八卦版發文，表示大家在工作的時候應該會遇過一些讓人討厭的同事，他就列舉出3種他自認最不喜歡的同事類型，貼文引起許多網友共鳴，也有網友紛紛留言分享自己遇過討厭的同事的經驗。

該網友舉例，例如第一種是頑固、不會變通的；第二種是很會說話、畫大餅，常常唬到腦殘主管相信，也很會為了利益裝熟；第三種則是表面上跟你站在同一邊，但在另一邊講你壞話，甚至遇到別人犯錯還會大聲指責，自己犯錯藉口一堆。該網友也好奇的問大家哪一種類型最讓人不喜歡？

有網友分享自己最討厭的3種同事類型，引發網友熱議。圖擷自 PTT八卦版

貼文引起網友熱議，有人就回應「1、2、3都很討厭」、「2跟3常常在同一種人身上出現」、「職場上2+3都有，相比之下1算好了」、「第3種吧，背後捅刀仔會讓你死於無形」。

還有其他網友分享自己遇過的悲慘經驗，有人就遇過「喜歡講別人是非的」、「捅刀的最可怕，要被捅了才會發現」、「背後捅你一刀，怎麼死的都不知道」、「解決不了事情，卻靠拍馬屁上去的主管」、「整天出包，三不五時把份內事推給別人幫他做的傢伙」。