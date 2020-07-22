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2人清汙水管中毒死亡 勞動部：未檢測有害氣體濃度

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

台南市安平水資源回收中心昨發生硫化氫中毒事故勞動部職安署今表示，初步調查發現，作業人員進入人孔作業未實施通風換氣與有害氣體濃度測定，導致2名包商勞工吸入高濃度硫化氫而中毒死亡。職安署署長鄒子廉說，除已予以停工處分外，並將依職安法規定，追究雇主及原事業單位罰責，如相關行為人過失情節重大，將一併移送司法機關偵辦。此外，並要求各勞動檢查機構針對類此之局限空間作業提升檢查強度，遏阻類似災害重複發生。

職安署指出，諸如人孔、下水道、汙水槽、坑井、塔槽等因自然通風受限，內部常滯留缺氧空氣或毒性氣體(如硫化氫、一氧化碳)，通常只有在需要進行檢修或保養時，人員才會進入內部作業，如果事業單位平時未落實標準作業程序及教育訓練，易造成作業人員輕忽其危害性；加上這些場所因進出受限致救援不易，且肇災的缺氧空氣或毒性氣體無法靠視覺或嗅覺辨識，若發生災害，往往造成勞工、承攬商、雇主甚至救援人員等多人死傷。

職安署強調，從事局限空間作業前，一定要實施通風換氣，徹底排除危害氣體與維持內部新鮮空氧，並且要以儀器監測內部氣體濃度，確認對人體無害後，才可進入作業。

職安署也呼籲事業單位雇主，局限空間作業通常為非經常性作業，務必要定期強化相關人員的危害意識，同時落實進出場所的管制與承攬商的管理，才能有效落實危害預防措施。此外，各勞動檢查機構已啟動局限空間加強監督檢查計畫，對於未依規定辦理者，除當場勒令停工外，並依職業安全衛生法處最高30萬元罰鍰。

中毒 事故 勞動部

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