2人清汙水管中毒死亡 勞動部：未檢測有害氣體濃度

台南市安平水資源回收中心昨發生硫化氫中毒事故，勞動部職安署今表示，初步調查發現，作業人員進入人孔作業未實施通風換氣與有害氣體濃度測定，導致2名包商勞工吸入高濃度硫化氫而中毒死亡。職安署署長鄒子廉說，除已予以停工處分外，並將依職安法規定，追究雇主及原事業單位罰責，如相關行為人過失情節重大，將一併移送司法機關偵辦。此外，並要求各勞動檢查機構針對類此之局限空間作業提升檢查強度，遏阻類似災害重複發生。

職安署指出，諸如人孔、下水道、汙水槽、坑井、塔槽等因自然通風受限，內部常滯留缺氧空氣或毒性氣體(如硫化氫、一氧化碳)，通常只有在需要進行檢修或保養時，人員才會進入內部作業，如果事業單位平時未落實標準作業程序及教育訓練，易造成作業人員輕忽其危害性；加上這些場所因進出受限致救援不易，且肇災的缺氧空氣或毒性氣體無法靠視覺或嗅覺辨識，若發生災害，往往造成勞工、承攬商、雇主甚至救援人員等多人死傷。

職安署強調，從事局限空間作業前，一定要實施通風換氣，徹底排除危害氣體與維持內部新鮮空氧，並且要以儀器監測內部氣體濃度，確認對人體無害後，才可進入作業。

職安署也呼籲事業單位雇主，局限空間作業通常為非經常性作業，務必要定期強化相關人員的危害意識，同時落實進出場所的管制與承攬商的管理，才能有效落實危害預防措施。此外，各勞動檢查機構已啟動局限空間加強監督檢查計畫，對於未依規定辦理者，除當場勒令停工外，並依職業安全衛生法處最高30萬元罰鍰。