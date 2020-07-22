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英文可當一技之長嗎？ 網友揭「台灣業界真實面」超殘酷

聯合新聞網 / 綜合報導
英文好是求職的加分條件，但網友單靠英文很難找到理想工作。 示意圖/ingimage
英文好是求職的加分條件，但網友單靠英文很難找到理想工作。 示意圖/ingimage

英文是國際通用語言，把英文學好無論在求學或求職路上都頗為吃香。但有網友就好奇，既然英文這麼好用，在沒有其他專業的情況下，單單英文強可以當作求職謀生的專業一技之長嗎？

網友在PTT八卦版發問，「請問大家，如果沒有任何專業，但只有英文強的話，可以當做是一技之長嗎？」原PO強調，「是指強到可以口譯筆譯的程度，英文程度接近母語水準」。

部分網友認為可以，「出版社，記者行業很多需要英文強的人」、「即席口譯撐得起來很賺不是嗎」、「可以去當口譯筆譯啊」、「真能近母語水準，就去教英文了啊」、「其實可以，蠻多公司喜歡英文好的，當然要有證照，而且薪水未必夠高就是」、「去美國教中文啊」、「英文好還是有差，其他可以進公司再來訓練」、「當美商公關也可，不過要補些公關技巧」。

也有網友坦言，「很難，因為願意花這種錢的公司也不多」、「可以去補習班一個月領3萬，就這樣，沒有技術的人就等著吃屎」。更有網友點出業界殘酷真相，「某種外語超好一定有用，是台灣太多慣老闆廢公司讓你以為自己沒用，講白了你可能有那個行情，但沒人請得起。」

求職 語言 薪水

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