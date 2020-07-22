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好朋友無預警空降變主管 他苦惱：該叫職稱還是名字？

聯合新聞網 / 綜合報導
當好朋友變成公司主管，有可能維持原本的關係嗎？ 圖／Ingimage
當好朋友變成公司主管，有可能維持原本的關係嗎？ 圖／Ingimage

該如何面對熟悉的新主管？一名網友公司裡空降一位主管，竟是他的好朋友，因而煩惱「該如何稱呼他？」，於是上網求助，而其他網友們一致的答案都是：公歸公、私歸私，職場上別當朋友。

這名網友在臉書社團「爆廢公社發文說道，有天公司空降一位新主管，居然是原本在別家公司工作的好朋友，讓他有點不知所措。他猜想或許是因為有簽保密條款的關係，所以好朋友沒有提前告訴他這件事，也因此讓他苦惱該稱呼他平常叫他的名字，還是公司職稱？

對此，網友們的共識幾乎是一面倒，認為就算是朋友，職場倫理也不能少，「公私分明，在公司以公司職稱為主，下班後就是朋友」、「表面尊重職位，私下怎麼叫都可以」、「最好公私分明，不然一定有人閒言閒語」、「叫職稱啊！我在公司看到爸爸也是叫老闆啊」、「職場倫理只看職位高低不管年紀交情，這是很基本的禮儀」、「職稱，因為他需要管理他人」。

有人則認為要視場合和對方的態度而定，「只有兩個人的時候叫名字，有旁人的時候給面子叫職稱」、「看公司習慣，很多公司除了老闆，都是叫名字」、「我覺得主要還是看對方喜歡怎麼稱呼，這種事沒有一定，也不是叫名字就不尊重」、「要看對方想要什麼稱呼，我是主管，但我喜歡同事叫我名字比較親切」、「我會叫名字，但職權區分要清楚」。

另有一派人不看好他們的情誼能跟以前一樣，「看古裝劇和黑社會就知道了，一旦有了上下就沒有對等了」、「看有沒有直接上下屬，如果沒有，還是朋友，上下屬關係就不可能當朋友了⋯階層不同！」、「記得公事上千萬別攀交情，尤其直屬主管是可以打考績的」。還有網友強調重點不是稱呼而是心態，「別讓人家難做人」。

爆廢公社 職場

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