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她問35歲領3萬很要不得嗎？ 網友：人比人永遠比不完

聯合新聞網 / 綜合報導
她詢問35歲該領多少薪資才合理，網友意見兩極。圖片來源／ingimage
她詢問35歲該領多少薪資才合理，網友意見兩極。圖片來源／ingimage

工作薪水多年要領多少薪水才合理？近日網友在論壇上討論薪水問題，原Po表示自己畢業於私立大學日文系，今年35歲領3萬元，已經在目前的公司待了六年時間，她身旁同學都領差不多的薪水，她詢問「35歲領3萬很要不得嗎？」，網友看完則認為「增加自己的條件，再努力一些」。

原Po在「批踢踢實業坊」中表示，自己今年35歲領3萬元，除了2018年步入婚姻生子後，都沒有離開過職場，高中讀資處科，畢業於私立大學日文系，她解釋「一直以來我周遭同學，雖然不同行業也和我領差不多薪水，所以對於這問題來說，真的是如此嗎？」

原Po說明，她從2008年應徵上契約行政助理，接著參加5年教育訓練人員，薪資在22-24k，「2014年辭職嘗試從事業助，薪水整個又回到底層2萬2左右」，這公司六年她從業務助理轉到財務，下個月薪資調整3萬3，原Po詢問「請問30歲左右版友們，請問薪資大約都多少上才正常呢？或是小孩約1~2歲的職業媽媽，能接受的薪資會約多少？」

網友看了認為要先釐清原Po追求的是賺錢還是穩定，「沒有要不得啊，你覺得你拿這樣可以活下去就好」、「只要自己覺得滿足就好，不用介意主流價值觀」，不過也有人覺得，為了小孩可以再努力些，「如果你採購經驗夠多年了，我建議你跳槽！」、「無法規劃好退休之後的經濟是個隱憂」。

職場 PTT 低薪 薪資

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