快訊

李眉蓁MV疑侵權周杰倫「Mojito」主動下架 周董公司回應了

因疫情回台就業 美國商學院畢業生：一連串被台企驚嚇

聯合新聞網 / 綜合報導
面試工作情境示意圖。圖／Ingimage
面試工作情境示意圖。圖／Ingimage

全球爆發疫情，美國確診人數是目前世上最嚴重國家，一名台灣人在美國商學院畢業後，因疫情影響索性回台灣就業，沒想到是「一連串被台灣企業驚嚇的過程」，讓他感嘆「台灣就業環境真的這麼糟嗎？」。

該名畢業生在「Dcard發文表示，自己是美國商學院畢業的學生，英文程度多益高中990分、托福112分，有兩次在美國實習的經驗，年初因為疫情從美國回台灣，生活過得有點無趣，想在人力銀行找實習或是工作充實一下，不料過程中一連串被台灣企業驚嚇到。

他列出兩間覺得最扯的實習工作，一是比較新的小型公司擔任財經分析實習生，面試前一堆問題回覆了3次email，到了面試階段由創辦人與部門經理至少面試2小時，「講到嘴巴都爛了」，幸運錄取後，才知道試用期時薪90元，兩個月後一個小時180元，表明一定會加班且不能報加班。

另外一間則是某大公司的財會部門實習生，對方一開始打電話邀請面試，再三強調是短期三個月，一週只需2天，剛好該名畢業生有CFA跟CPA證照要念，覺得非常適合這份職缺，結果面試完又致電說要改合約，「因為會很忙，變成周一到周五，至少半年、時薪160元」。該名畢業生認為以上兩間公司都是以實習生為藉口，要找全職又不想多付成本。

「我一直聽台灣朋友說台灣薪水真的很低，很多慣老闆，很多我的朋友後來都選擇到上海、新加坡或是攻讀國外研究所留在該地工作」，但該名畢業生沒想到真的遇上窘境，才驚覺台灣就業環境如此糟糕，「我憑良心說時薪開90連最低時薪都給不了了，也不合法，要什麼人才？連掃廁所的人薪水都比較高了」，他也透露真心話「我在美國兩份實習生（薪水）都比台灣企業正職還高許多，但因為物價水準什麼的我就不好多說什麼」。

畢業生呼籲，大家別覺得自己能力不足、要多學習，來屈就這些職缺，只會養出一堆慣老闆拿著實習就該多學習當藉口，行省成本之實，再來說新鮮人「草莓」不耐操，「我才覺得你們給不出合宜的薪水又要人為公司賣命，真的放屁」。

該名畢業生無法想像慣老闆企業用這種態度，怎能奢望招用好人才，難怪台灣人才一直出走選擇出國，如果可以誰會選擇離鄉背井到國外工作，更提及他的友人在今年疫情嚴重時，仍選擇到大陸工作月薪15萬，感嘆大家「沒待過國外的真的別說很爽，有時的累是你們看不出來的」。

此文章激起網友們正反面爭論，認同者有感而發說「亞洲跟歐美國家的觀念差很多」、「政府也不在意商科人才出走吧，台灣本就沒打算要發展金融產業」，但也有人質疑「不懂這篇是在抱怨什麼，是覺得從美國回來實習就應該要比較高薪？」，甚至有人反駁「首先24K搶著要是指今年，因為遇上疫情的關係工作比較難找，剛畢業沒經驗的更難找所以今年的畢業生會搶著做」。

實習 面試 Dcard

延伸閱讀

老闆錄取我吧！最悲傷應屆畢業生Q3即將解凍？

美留學簽證新規急轉彎 疫情仍是主要挑戰

中國教育部：嚴查大學畢業生就業資料弄虛作假

相關新聞

因疫情回台就業 美國商學院畢業生：一連串被台企驚嚇

全球爆發疫情，美國確診人數是目前世上最嚴重國家，一名台灣人在美國商學院畢業後，因疫情影響索性回台灣就業，沒想到是「一連串被台灣企業驚嚇的過程」，讓他感嘆「台灣就業環境真的這麼糟嗎？」

勞動部：僑外生暑假打工放寬 工時不限20小時

勞動部勞動力發展署今說明，現行規定僑外生在學期間，每周工作時數最多20小時，寒暑假期間則放寬，每周工作時間不受20小時限...

捧鐵飯碗的機會來了！國營事業招考1,089名起薪39K

後疫情時代，捧鐵飯碗最穩當。經濟部今（15）日表示，為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，今...

暑假打工 須留意雇主是否提供安全設備、教育訓練

不少學生利用暑假期間到餐廳、超商、加油站打工，但常傳出有學生因缺乏經驗，稍有不慎就發生職業災害，勞動部職安署提醒，各事業...

25歲女問月領37K算慘嗎？ 網揭殘酷真相嘆悲哀

追求高薪、高品質的生活，是多數人努力工作的動力來源，一名25歲的女網友表示，目前月領37K，好奇這樣的薪資在普遍低薪的環境下，這樣算慘嗎？貼文引發網友熱議。

最後2天！中華電信對外徵才600名

中華電信（2412）為拓展業務，預計招募基層從業人員近600名，遴選職務類別包括電信線路建設與維護從業人員、電信網路規劃...

第一桶金／唐溢乾 不懼疫情三度創業

在台中、大陸都曾開餐廳成功的唐溢乾，兩度處於事業顛峰，卻被金融海嘯與新冠肺炎疫情「打回原型」；最近選擇在台中重起爐灶，帶...

各行各業／用料龜毛 成就「大樹麵匠」

高雄大樹區頗富盛名的「大樹麵匠」專賣鍋貼、水煎包、蔥油餅，經營20多年，培養出一票死忠顧客。業者吳焜鍾夫婦對用料相當龜毛...

辦公室冷氣不涼 主管一動作讓全場都崩潰

上班讓你累的不是事情而是遇到的人。網友在「爆怨公社」上表示，近日一位同事行為造成全辦公室受苦，因為幹部主張開冷氣時要將窗戶打開，保持空氣流通，但幹部又抱怨冷氣不涼，網友見狀只好關上窗戶讓冷氣保持在室內，沒想到幹部又把窗戶打開，網友只好上網抱怨抒發心情。

「有缺但不缺你」 她投履歷遭對方狠嗆 網看了搖頭

投履歷最重要的就是禮貌，不過如果資方沒禮貌你會想去這間公司嗎？網友在「爆廢公社」上分享朋友投履歷的經驗，她在網路上應徵文書助理，送出自己的履歷並詢問是否有職缺後，對方竟回「有缺但不缺你」，網友看了全傻眼，認為資方這樣回應太失禮，直批「人家在應徵工作，他以為人家是在跟他告白嗎？」

上班族最愛禁忌滋味！十大「偷薪術」讓你成為專業薪水小偷

身為一介上班族，面對各式各樣的辦公室文化，你一定也聽過「薪水小偷」這種人，你忙得半死像是被榨乾般狼狽，他同樣忙碌卻好像什麼事也沒做到，沒人知道他在忙什麼，敲著鍵盤像在處理急事、常不在位置上像是和客戶開會，但其實是「裝忙」最高級，沒對同事、公司有什麼幫忙或貢獻，卻和你領著差不多的薪水，讓人氣得牙癢癢！

比醫生好賺卻少人做？網曝：這一行月入20萬 全台僅200人

在台灣，什麼工作可以月入20萬，競爭者又少？有網友詢問，精算師的收入不輸醫生，錄取標準不像醫生那麼殘酷，畢業後也不必苦熬多年才能執業，為什麼在台灣，大家還是一股腦往醫界窄門擠呢？

熱門新聞

半夜突遇隱翅蟲大軍！打不死、不能摸 苦主叮嚀：要用熱水

雨彈來了！西南風加對流雲系發展旺 五縣市大雨特報

台北榮總新任院長公布？ 副院長李發耀代理

走跳世界／國境之西 布袋食材與風土紀行

捧鐵飯碗的機會來了！國營事業招考1,089名起薪39K

PChome 24h購物7/16下午3點限量現貨開賣「中衛迷彩口罩」組合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。