因疫情回台就業 美國商學院畢業生：一連串被台企驚嚇

全球爆發疫情，美國確診人數是目前世上最嚴重國家，一名台灣人在美國商學院畢業後，因疫情影響索性回台灣就業，沒想到是「一連串被台灣企業驚嚇的過程」，讓他感嘆「台灣就業環境真的這麼糟嗎？」。

該名畢業生在「Dcard」發文表示，自己是美國商學院畢業的學生，英文程度多益高中990分、托福112分，有兩次在美國實習的經驗，年初因為疫情從美國回台灣，生活過得有點無趣，想在人力銀行找實習或是工作充實一下，不料過程中一連串被台灣企業驚嚇到。

他列出兩間覺得最扯的實習工作，一是比較新的小型公司擔任財經分析實習生，面試前一堆問題回覆了3次email，到了面試階段由創辦人與部門經理至少面試2小時，「講到嘴巴都爛了」，幸運錄取後，才知道試用期時薪90元，兩個月後一個小時180元，表明一定會加班且不能報加班。

另外一間則是某大公司的財會部門實習生，對方一開始打電話邀請面試，再三強調是短期三個月，一週只需2天，剛好該名畢業生有CFA跟CPA證照要念，覺得非常適合這份職缺，結果面試完又致電說要改合約，「因為會很忙，變成周一到周五，至少半年、時薪160元」。該名畢業生認為以上兩間公司都是以實習生為藉口，要找全職又不想多付成本。

「我一直聽台灣朋友說台灣薪水真的很低，很多慣老闆，很多我的朋友後來都選擇到上海、新加坡或是攻讀國外研究所留在該地工作」，但該名畢業生沒想到真的遇上窘境，才驚覺台灣就業環境如此糟糕，「我憑良心說時薪開90連最低時薪都給不了了，也不合法，要什麼人才？連掃廁所的人薪水都比較高了」，他也透露真心話「我在美國兩份實習生（薪水）都比台灣企業正職還高許多，但因為物價水準什麼的我就不好多說什麼」。

畢業生呼籲，大家別覺得自己能力不足、要多學習，來屈就這些職缺，只會養出一堆慣老闆拿著實習就該多學習當藉口，行省成本之實，再來說新鮮人「草莓」不耐操，「我才覺得你們給不出合宜的薪水又要人為公司賣命，真的放屁」。

該名畢業生無法想像慣老闆企業用這種態度，怎能奢望招用好人才，難怪台灣人才一直出走選擇出國，如果可以誰會選擇離鄉背井到國外工作，更提及他的友人在今年疫情嚴重時，仍選擇到大陸工作月薪15萬，感嘆大家「沒待過國外的真的別說很爽，有時的累是你們看不出來的」。

此文章激起網友們正反面爭論，認同者有感而發說「亞洲跟歐美國家的觀念差很多」、「政府也不在意商科人才出走吧，台灣本就沒打算要發展金融產業」，但也有人質疑「不懂這篇是在抱怨什麼，是覺得從美國回來實習就應該要比較高薪？」，甚至有人反駁「首先24K搶著要是指今年，因為遇上疫情的關係工作比較難找，剛畢業沒經驗的更難找所以今年的畢業生會搶著做」。