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勞動部：僑外生暑假打工放寬 工時不限20小時

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部勞動力發展署今說明，現行規定僑外生在學期間，每周工作時數最多20小時，寒暑假期間則放寬，每周工作時間不受20小時限制，但仍須注意勞動基準法的工作時間規範。

勞動力發展署提醒，雇主聘僱僑外生打工時，應注意相關規定，確認僑外生是否有向勞動部申請取得工作許可，查驗方式可至移工動態查詢系統查詢；另相關聘僱規定，可至勞動部勞動力發展署外國人在台工作服務網

發展署表示，如果僑外生未經許可工作，會以違反就業服務法第43條規定，最高可處15萬元以下罰鍰；至於雇主聘僱未經許可或許可失效僑外生，依法可處最高75萬元罰鍰。

發展署說明，在學僑外生的工作許可配合學校學期制，目前是一年發2次，並採線上申請，就讀於公立或已立案私立高中（含）以上學校的僑生及華裔學生（港澳地區學生），及就讀於公立或已立案私立大專校院的外國留學生，申請時應具備申請書、有效期間護照影本、審查費收據正本等相關文件；另外國留學生則需再檢附就讀學校同意工作證明或特殊語文專長證明文件，向勞動力發展署線上申請。

此外，發展署強調，因目前未開放中國大陸人士及學生在台工作，若雇主聘僱中國大陸學生，將違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，並面臨1年以上、7年以下的有期徒刑，及100萬元以下罰金。

勞動部

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