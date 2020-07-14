25歲女問月領37K算慘嗎？ 網揭殘酷真相嘆悲哀

追求高薪、高品質的生活，是多數人努力工作的動力來源，一名25歲的女網友表示，目前月領37K，好奇這樣的薪資在普遍低薪的環境下，這樣算慘嗎？貼文引發網友熱議。

一名女網友在《PTT WomenTalk》版PO文表示，近期薪資剛從35K調漲至37K，合計年薪14個月加三節獎金，大約是52萬至53萬左右，以目前25歲的年紀，問「這樣算慘嗎？」

提問引許多網友討論，多數認為「可以了啦」、「其實算很高，畢竟台灣普遍低薪」、「薪水滿高的，十年前我29歲才38K」、「25歲還可吧，如果是35歲不太行」。但也有人認為單純薪資數字多少來評斷並不準確，還要「看工作量」、「看妳是什麼行業吧！業務算很低了」、「跳槽比調薪快」。

25歲年薪50多萬到底算好還是壞？雖然正反意見都有，仍有許多網友感嘆，「不就國營職員起薪？吃不飽但餓不死的薪水」、「覺得悲哀的是這薪水竟然已經算好的了」、「台灣勞工低薪真的可怕」。