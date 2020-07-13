辦公室冷氣不涼 主管一動作讓全場都崩潰

上班讓你累的不是事情而是遇到的人。網友在「爆怨公社」上表示，近日一位同事行為造成全辦公室受苦，因為主管主張開冷氣時要將窗戶打開，保持空氣流通，但卻又抱怨冷氣不涼，網友見狀只好關上窗戶讓冷氣保持在室內，沒想到主管又把窗戶打開，網友只好上網抱怨抒發心情。

原Po表示，「有些時候，我不知道有的人是不是因為當幹部當到腦袋出問題，還是本身腦袋裝大便」，他解釋因為主管認為辦公室屬於密閉空間，窗戶要全打開才會保持空氣流通，但是主管半個小時後又抱怨「冷氣是不是壞掉，怎麼都不會冷？」

原Po只好起身關上門窗，原Po表示「好不容易辦公室變涼，幹部竟然說『辦公室的窗戶跟門都關起來幹嘛？這樣空氣不會流通你不知道嗎？』然後自己又把窗戶跟門全打開！最後，我只能吹著完全不會涼的冷氣在上班」。

網友看了回應「確定幹部不是在測試你的智商嗎？看你會不會阻止他做蠢事？」、「是不是怕你們上班枯燥，娛樂下屬呀」、「老闆好可憐，花冤枉錢」、「開門窗吹冷氣，對冷氣只是提早折壽」、「奇文共賞，期待下次主管還能有什麼舉動」。