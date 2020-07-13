「有缺但不缺你」 她投履歷遭對方狠嗆 網看了搖頭

投履歷最重要的就是禮貌，不過如果資方沒禮貌你會想去這間公司嗎？網友在「爆廢公社」上分享朋友投履歷的經驗，她在網路上應徵文書助理，送出自己的履歷並詢問是否有職缺後，對方竟回「有缺但不缺你」，網友看了全傻眼，認為資方這樣回應太失禮，直批「人家在應徵工作，他以為人家是在跟他告白嗎？」

原Po在「爆廢公社」上表示「在投履歷時，我朋友遇到這樣的回覆」並貼出照片，求職者是二度就業的婦女，畢業於輔仁大學，當時因為家庭因素離開職場，最近她應徵文書助理的工作，在晚上10點53分禮貌詢問對方「您好，請問早班還有缺人嗎？謝謝」，對方在早上7點38分回「有缺但不缺你」，原Po將截圖跟網友分享，資方回應也引起討論。

她投履歷找工作，卻收到對方驚人回覆。圖擷自 facebook 網友看了針對求職者傳訊息時間論戰，有人認為求職者傳訊息時間太晚讓資方不高興「是不是詢問的時間點惹到對方了？」、「覺得他自己好像沒掌控好傳訊息的時間，有人半夜和一大早在談應徵工作的嗎？」，不過也有人覺得「說時間的真的很好笑，又不是一直連續傳訊息，也不是打電話，休息時間自己不會把工作東西設定靜音喔」、「如果覺得應徵者的時間錯誤，一開始就該在應徵文上面註明接受訊息時間」。

大多數網友認為「 這公司沒進去也好，感覺不是很友善」、「好過分的回答」、「這個人是怎樣，睡一覺起來覺得不對勁，硬要嗆一句」、「水準怎麽這麼差」、「太誇張了吧⋯⋯訊息有空才看為什麼要這樣撿到槍」、「 沒合適的人選也沒必要這樣嘴人家吧」。