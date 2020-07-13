上班族最愛禁忌滋味！十大「偷薪術」讓你成為專業薪水小偷

薪水小偷94你！

身為一介上班族，面對各式各樣的辦公室文化，你一定也聽過「薪水小偷」這種人，你忙得半死像是被榨乾般狼狽，他同樣忙碌卻好像什麼事也沒做到，沒人知道他在忙什麼，敲著鍵盤像在處理急事、常不在位置上像是和客戶開會，但其實是「裝忙」最高級，沒對同事、公司有什麼幫忙或貢獻，卻和你領著差不多的薪水，讓人氣得牙癢癢！

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友討論度最高、最森氣氣的「薪水小偷」行為，第一名竟然不是一直去廁所...

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10-追劇、看YouTube影片

每天上班坐好坐滿8小時，電腦開著也是開著，利用工作時間右邊工作視窗、左邊視窗當然要偷偷追一下最新的韓劇、動漫，或是看一下蔡桃貴又怎麼曬可愛、這群人又上了什麼搞笑新片，記得喔～學會關視窗快捷鍵，老闆來了才不怕啊！

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9-慣性遲到早退

說好的9點上班，總會有那麼幾個人9點半悠悠的踏進辦公室，中午一到再休息個一小時，下班時間還沒到，嘴上喊著見客戶、有約、有會要開又提早拎包閃人，算一算上班就被白賺走幾個小時，不過這招可不適用於遲到早退扣薪的公司啦！

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8-昏昏沉沉打瞌睡

吃飽飯後血糖上升好睏啊～以前當學生的時候上課就在打瞌睡了，更何況上班的時候呢，在辦公室吹著冷氣、聽著穩定的叩叩叩敲鍵盤聲音，坐在舒服的椅子上，慢慢的就「點起頭」來了，瞇著瞇著上班的時光就這樣被瞇過去一大半啦。

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7-揪團購、點外賣

你一定也跟過！辦公室文化之一的團購time，每到下午時刻，桌上或是辦公室群組總會出現「要不要訂飲料」、「這家蛋糕很好吃要不要一起訂」、「要團購名產請+1」等訊息，午後休息時分會默默看到一個人「熱心」的東問問西揪揪，看似主控提供大家享受小確幸，但其實就是小小偷懶沒工作。

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6-手癢逛網拍

上班工作為的是賺錢，錢最終要變成喜歡的樣子，買當季流行衣服、找新款球鞋、看遊戲公仔第N代推出了，手速不夠快搶不到就要哭哭了，錯過更待何時！開著電腦逛網拍，老闆要的報告遲遲不改，看起來很認真打著電腦趕文件，但其實只是開著多家店鋪在比價，哪件美麗、哪個划算才好下單啦～

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5-下樓抽菸

每天上班一坐好幾個小時，想睡覺、工作卡住、跟主管吵架甚至不想上班（誤），走吧，下樓抽根菸，看到有同事每隔幾小時就想要去陽台、去吸菸室，明面上就是菸癮犯了，但這短短幾分鐘加一加又能不上班一下下了呢～

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4-在各種社群平台出沒

問問辦公室的各位，誰不是在用LINE、IG、Facebook，或是上PTT、Dcard八卦時事、探探網友感情事，太精彩、太傻眼一看就停不下來，開著許多視窗，自以為很認真在討論工作、找工作資料，殊不知其實默默成為「薪水小偷」一員。

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3-一直上廁所蹲超久

說到薪水小偷，上班族絕對有感的肯定就是頻繁上廁所的人，不知道是膀胱小、頻尿還是腸胃不太好，坐個10分鐘就起身去廁所，一待又是幾分鐘過去，躲在廁所玩手機、聊天打屁還是打瞌睡，上班時間就在廁所間度過啦。

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2-各種聊天講八卦

不論時間場合，只要人一多就一定有八卦，時不時會有三姑六婆、愛嚼舌根的同事，有默契的走到茶水間，或是開啟無限個小視窗圈圈，抱怨主管、聊聊同事緋聞或是不爽客戶改東改西，越聊越起勁、越聊越生氣，班都不用上了呢。

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1-一直滑手機、偷打手遊

電腦開著以為認真上班，低頭沉思像是在思考方案，殊不知根本是手機開著滑滑滑，逛完IG逛FB，修完照片玩遊戲，網拍看看再失手下訂，高招的更是「開外掛」練等遊戲衝成績，手機比起輕巧要關要藏都很方便，可以說是薪水小偷大法第一名！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月12日至2020年07月10日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『薪水小偷行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



