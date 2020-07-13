比醫生好賺卻少人做？網曝：這一行月入20萬 全台僅200人

在台灣，什麼工作可以月入20萬，競爭者又少？有網友詢問，精算師的收入不輸醫生，錄取標準不像醫生那麼殘酷，畢業後也不必苦熬多年才能執業，為什麼在台灣，大家還是一股腦往醫界窄門擠呢？不少網友點出最大的問題，就是精算師太難考，「CP值低」。

一名網友在PTT發文，指出每年考大學總有一堆人拚命往醫學系擠，不但有人重考多年、考到30幾歲都不放棄，甚至還有人動用關係走偏門。但根據勞動部統計，精算師的經常性月薪近20萬元，其實不輸醫生，而且目前台灣擁有各類精算師執照者，估算不到200人。

發文者表示，考精算師平均需耗費7年才能考上，且報名費昂貴固然是主因，但想當醫生得先搶到醫學系名額，念完7年後，還要熬過實習、駐院等血汗歷程，才能當上主治醫師，看起來也沒有比較輕鬆。再者，精算師則是以分數及格錄取，不像醫科必須彼此搶名額、搶科別那麼殘酷，因此他疑惑「怎麼好像還是很少人走這條？」。

對此，其他網友紛紛提出見解，最大的共識就是「CP值太低」。「考一個報名費萬以上，還要考15個」、「難度高很多，精算師數學真的要很好」、「飽和了，位子就那麼多，而且工作很無聊」、「聰明人會考慮期望值，不會那麼早押注這種」、「很難考，需要的職缺也沒那麼多」、「精算師不好做啊，壓力還比較大」。

也有人分析，精算師「付出與收穫不成正比」，醫師占優勢之處在於「考上醫學系那年幾乎就已定局」、「一個是考上後努力6年，不要特別混的話基本上都能拿到執照，一個是平均要努力7年還不一定考上」，最重要的是，精算師必須受雇領人薪水，醫師則可以自己開業，「年薪的天花板，不只200萬呀！」