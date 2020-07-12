北漂新鮮人畢業領45K光房租就要20K 父母怒斥：根本被騙了

對不少社會新鮮人來說，出社會後生活很大一部分的開銷絕對非「房租」莫屬，因此大部分的人都會精挑細選，就是為了能夠找到價格合理又舒適的家。對此，就有一名網友昨（11）日在PTT中PO文提到，最近親戚的小孩碩士畢業後，很順利的在內湖科技園區找到第一份工作，雖然月薪4萬5，但光是房租就要花掉薪水的一半，這讓父母覺得相當不合理，於是他就好奇詢問廣大網友「新鮮人租內湖套房租金2萬會太貴嗎？」

原PO在文中表示，由於親戚的小孩碩士畢業後，在內湖科技園區找到工作，月薪上看45K，不過他為了方便在附近租了10坪套房，租金卻要2萬元，而且還不含電費。對方的父母得知此事後非常生氣，認為這種價錢在桃園中壢都可以租3房了，加上小孩還用「房租太多」為由，不給父母孝親費，因此覺得兒子是剛來台北不懂行情，所以被騙。原PO也坦言，自己在台北工作也沒租過這麼貴的，他不了解內湖租屋行情的狀況，因此疑惑的問道「這樣租真的會太貴嗎？」

PO文一出後，隨即引來網友熱議，一些有在內湖租過房的網友紛紛留言「真的是太貴了，內湖8坪多的套房大約10000元左右」、「我以前在內湖租5坪8500電梯套房」、「我去年在內湖西湖公園附近住了一年，加電費也才10000出頭」、「內湖10坪2萬也太貴，租2萬還不如繳房貸了」、「太貴，住公館最貴聽說只有1.2K」、「其實在內湖10K就可以住到不錯的了，房東真的當你盤子」。

不過也有網友持不同看法，「看地點跟房間條件，全新裝潢個人套房10坪有電梯跟管理員，走路可進園區之類的話，是有可能這個價」、「2萬感覺是新大樓，的確有可能是這個價，加上如果生活機能好的話」、「內科那邊的便當都貴的嚇人了，何況是房租呢」、「應該要看房屋條件，如果真的很新的大樓，可能還有更貴的」。