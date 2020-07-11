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男性月薪6萬算「上進」嗎？網吐槽：2關鍵才是重點

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇，男性月入6萬是否能算有上進心？ 圖／取自pakutaso
網友好奇，男性月入6萬是否能算有上進心？ 圖／取自pakutaso

人們找尋另一半時，除了看外表、內在與個性是否合適之外，「上進心」也是許多人認為非常重要的條件之一，甚至會因為對方上進心不夠而提出分手。

近期有網友在PTT上表示，自己常聽身邊女生說「喜歡有上進心的男生」，讓他好奇若一個男生「考不上醫生、進不了科技業」，但每月月薪能有六萬台幣，這樣女生會覺得有上進心嗎？「6萬有到上進心基準線嗎？」

該文引起網友激動回覆，認為月收入和上進心兩者看不出關聯性。「兩個東西關聯在哪」、「如果人生沒有一個持續努力的目標，月入百萬也沒上進」、「有存款才是真的，沒人在看月收入」、「重點不是月入多少，是總資產多少，月入0總資產10億我可以」、「沒有車沒有房沒有存款 月入7、8萬都很難上眼吧」、「有點上進心30歲以內月薪就該超過6萬了，自己不努力真的不要怨天尤人，工作6-8年，六萬真的不算多」、「30歲6-8萬高於平均值很多了吧，同年齡女生有這個水準嗎？」、「如果是暫時的還好吧，要看有沒有晉升空間」。

不少人也點出重點，表示要用「年齡」與「年薪」兩者相比來看更為準確，有人認為「如果30歲以上還只有6萬，那真的很廢」、「若還在念書那算有吧，出社會十年還這樣那我覺得並不太恰當」，也有其他網友表示如果單看年薪至少要150-200萬才夠。

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