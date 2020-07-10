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港版國安法生效 陸委會明列恐「被消失」的高風險族群

易遊網遭爆大量解僱 公司回應：僅異動10多位員工

徵人條件包含「聽得懂人話」 網友共鳴：這點超重要

聯合新聞網 / 綜合報導
為了找到符合相關條件的員工，主管會在應徵欄裡加上條件要求。示意圖／ingimage
為了找到符合相關條件的員工，主管會在應徵欄裡加上條件要求。示意圖／ingimage

為了找到符合相關條件的員工，主管會在應徵欄裡加上條件要求，日前有名女網友在瀏覽人力銀行時，發現有間公司在找行政助理人員，但條件竟包含「聽得懂人話」，超直白一句話戳中不少人的笑點。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「頭一次在網路上看到這樣的話，有人有看過嗎？覺得滿好笑的」，該職缺為行政助理人員，工作經歷要求1年以上，不過其他條件中強調要「聽得懂人話」，這項要求看出主管的無奈。

照片在網上曝光，這多網友留言笑說，「這家公司是受到多少傷害啦！」、「老闆一定受過不少委屈」、「這是最難的條件」、「這應該是被上一個員工氣死了」、「老闆心應該很累」、「應該是要求要懂讀心術」。

貼文也引起眾多網友共鳴，「聽懂人話是很高深的要求」、「這個很重要，聽不懂很難溝通」、「道出許多人的心聲」、「我當主管很多年了，這很重要」、「現在太多聽不懂人話了」、「這很重要，職場上一堆聽不懂人話的」、「我也想應徵幾個聽得懂人話的」。

網友貼出該公司的應徵條件，直白要求笑翻不少人。圖擷自facebook
網友貼出該公司的應徵條件，直白要求笑翻不少人。圖擷自facebook

人力銀行 求職

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