他餐廳內場起薪24k嘆「專業不值錢」 網：取代性太高非專業

你覺得餐飲業內場人員的起薪多少才算合理呢？近日有位網友在網路上發文表示，剛應徵一個餐廳內場的工作，但在試用期間公司僅給24k，讓他覺得「自己的專業很不值錢」，使他萌生轉換跑道的想法。

原PO在PTT的Woman Talk板上提問，表示做餐廳內場是自己的興趣，當初也是因為喜歡所以選擇這份工作，但在試用期新公司只給了24k，甚至比外場服務員的起薪更低，讓他懷疑自己是不是選錯職業。原PO也補充道，本身日文能力中等，若找其他工作應該可以獲得更好的員工待遇，使他十分糾結「是要繼續下去，還是選擇別的行業」。

多數網友表示，餐飲業因取代性高，導致市場起薪普遍較低，「餐飲的取代性太高了，入門門檻也不高」、「因為你的專業很多人可以學會」、「內場叫專業喔，有廚師執照再說吧」、「門檻低啊，可取代性高，這個夢想太容易達到，而且很多人都想做因為沒有壓力下班就拍拍屁股走人」、「你有沒有想過餐飲就是不夠專業才這麼低薪」。

也有部分網友留言提到，語言通常需搭配專業，並不能當作單一職業，「日文去考個檢定測試一下自己實力呀」、「語言不是專業，是工具，幫專業加分用的」、「不懂其他領域照樣無法翻譯，語言通常要配合其他專業」、「就算會日文，除非是可以獨立應付客人跟廠商的才會高薪……」。

但有部分網友留言表示，可能是因專業能力還不夠，起薪才會相對低，「因為你根本不專業」、「因為不夠專業+1，廚師做到好的專業肯定賺錢的」、「要訓練兩三年以上的才能稱為專業好嗎？」。而也有網友建議，從基層做起，不但可以累績經驗，更可以建立人脈，「內場打工了解職場，確立方向去上專門學校」、「建議累積經驗值，之後再跳槽或存錢開餐廳」、「累積經驗跟履歷後再跳槽」、「工作就是歷練、累積人脈、賺錢」。