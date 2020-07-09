試用期將結束！他聽完員工福利後傻眼 網笑：我當工讀就好

不少公司為了評估新進員工的能力，會有3個月的試用期，如果表現不錯就有機會轉為正職，日前一名網友即將結束試用期，不過他聽完主管說明試用跟正式員工的福利差別後，卻滿臉問號差點笑出來。

原PO在「Dcard」發文表示，下周試用期即將結束，主管先前有告知公司規定，像是特休、獎金、上下班時間等，首先試用期沒有分紅獎金，但他可以理解認為沒有問題。

再來試用期的上班時間是9點比正職早，原PO心想正職可能9:30打卡，沒想到主管回答讓他傻眼，「正式員工為9:10分，多10分鐘的遲到緩衝」，他聽完努力克制不笑場，另外試用的下班時間是6點，原PO心想正式員工會早一點，怎料主管卻說「正式員工6:10分下班」，讓他無奈直呼「…到底」。

貼文曝光後，其他網友留言笑說，「主管可能是中暑了」、「原PO還好嗎？有內傷嗎？」、「我還是一直當試用員工好了」、「主管自己講起來都不尷尬嗎？」、「我一定會當場笑出來」、「好好笑，時間感覺沒什麼差別」。