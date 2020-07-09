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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

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想當照服員卻遭父母批「羞不羞恥？」 網曝：以後是黃金產業

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友最近將投入「照服員」的工作，但卻被父母批評是幫老人「把屎把尿、當奴才」，讓他開始遲疑男性是否真的不適合當照服員。示意圖。本報資料照片
一名網友最近將投入「照服員」的工作，但卻被父母批評是幫老人「把屎把尿、當奴才」，讓他開始遲疑男性是否真的不適合當照服員。示意圖。本報資料照片

台灣逐漸邁入高齡化社會，老人的長照服務更顯得重要，不過一名網友最近將投入「照服員」的工作，但卻被父母批評是幫老人「把屎把尿、當奴才」，讓他無法接受，更開始遲疑男性是否真的不適合當照服員。對此網友們紛紛安慰「丟臉的是那些看不起還輕賤照服員的人」。

昨（8）日一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文透露，今年28歲的他即將投入照服員的工作，但卻被父母痛批「一個大男人去做女人的工作，幫老人把屎把尿、當奴才，羞不羞恥啊？」他的父母更拿與原PO同年的人比較，說別人都已經當經理、做老闆了，他卻還在做不正經的工作，讓他開始遲疑「男性真的不適合當照服員嗎？」

對此許多網友分享未來少子化越來越嚴重，會更需要照服人員，「跟長輩說人老了需要照護員，不然以後少子化嚴重，誰照顧你！」、「時代不一樣了，老人家還跟不上變化，以後這是黃金產業」、「所以他們以後是很篤定自己不會被照顧嗎」，也有許多人提到職業不分貴賤，「做照顧服務員是專業更不丟臉，丟臉的是那些看不起還輕賤照服員的人」、「重點是你喜愛這工作嗎？是的話就照自己的想法去做」。

也有許多人透露因為男生力氣比較大，醫院更需要男性的照服員，「就像護理師也有男生的意思一樣，男生有力氣，照護起來更得心應手」、「醫院很多男生年紀比你年輕做的喔」、「不會阿，復健就是需要男的，才會讓病人操復健快快好，最好加入公司，萬一遇到不合適的客人，請公司換人轉單就好」。

照服員 高齡化 長照

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