史上最慘澹求職季！畢業生找工作面試必備「這兩題」

新冠肺炎打亂全球市場，失業率驟升，美國勞動部近期公布，全美仍有近2000萬人靠失業保險金度日，就業市場在疫情再起之際顯得愁雲慘霧，尤其是對職場新鮮人來說，更是一項嚴峻考驗，許多應屆畢業生甚至被冠上「運氣不好」的標籤。

而今年美國這群「運氣不好」的畢業生，就多達600多萬人！國家教育中心（NCES）統計，美國今年發出370萬張高中畢業證書、100萬張專科文憑、200萬大學學位證書。

相對的，近三個月以來，美國各企業提供畢業生的職缺卻少了73％，就連實習名額也大幅減少，美國20到24歲年輕人失業率高達25.7％，於是，大型企業提供的高薪工作，成了市場上最炙手可熱的肥缺。

根據求職網站Glassdoor統計，26歲以下且擁有本科學歷的應徵者中，對軟體工程師、數據分析師、數據科學家及軟體開發人員等職缺最感興趣，箇中關鍵就是年薪較高。上述職缺平均年薪中位數皆達6萬到10萬美金（約新台幣180萬到300萬）。

另外，商業、財務及市場營銷等職缺，也名列前十大熱門榜中。

相較之下，入門級（entry level）職缺與去年同期相比，減少了39％，這意味著，在經濟成長趨緩的年代，若沒有專業才能，要找到好工作，可能要花上更多的時間，否則只能坐困愁城。

白手起家企業大亨建言：不要停止申請工作！

美國富豪、NBA達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban），坐擁約35億美元身家，出入有兩架波音商務噴射機代步，是典型美國夢（American Dream）的實踐者，但甚少人知的是，他大學畢業後隔年，就碰上前一次全美失業率突破10％的蕭條年代，當時的經濟環境與現在相比，絲毫不遑多讓。

「我當年口袋裡只有60美元，搬到德州達拉斯找工作，窮到只能睡在地板上！」庫班1981年從美國印第安納大學畢業，家鄉找不到工作，不得不搬離舒適圈，到異鄉尋找工作機會，最後因緣際會在銷售電腦軟體市場上找到一片天，最後還開創了個人軟體公司（Micro Solutions），1990年以600萬美元出售，足足比九年前初出茅廬時的60元資本，暴增了10萬倍。

即便身家破億，白手起家的庫班對美國就業失場仍充滿信心，他告訴年輕畢業生：「不要停止求職！」應利用疫情停機時間，重新思考如何掌握新技能，以便讓未來的雇主留下深刻印象，增加錄取機會。

庫班認為，疫情改變了全球市場，每個面試官很可能都會問兩個問題：「你在2020年疫情期間學到了什麼？」「你在疫情期間增加了哪些技能？」

停機不忘精進技能，思考下一步該怎麼做

求職者之所以要準備這些問題，是因為美國自2月以來，展開長期封城及居家隔離措施，美國經濟受重創，此時，企業更需要有新技能及想法的人，能夠幫助公司走出困境，開拓新業務和商機。

與其賦閒在家，等候機會找上門，庫班建議「坐而言不如起而行」，有的人在封城期間在家打電動或看Netflix影片，他要年輕人反問自己：「你想要成為職業遊戲玩家嗎？若不是，就必須離開遊戲，真正專注於課業或增加技能。」

庫班觀察，即便就業市場欠佳，但危機勢必會成為轉機，「美國在疫後會出現幾家『改變世界』的公司，創造出新的業務、新的機會。」

台灣超前部署：20％應屆生已求職，積極度近三年新高

相較於失控中的美國，台灣疫情控制得宜，但對整體景氣仍造成一定傷害，104人力銀行統計，已有20％應屆畢業生在5月就開始主動應徵工作，求職積極度是近三年新高。

104人力銀行總經理黃于純分析，受到疫情衝擊，工作數雖然在兩個月內急挫16％，但觸底後快速反彈，現已回補三分之二跌幅，工作數已接近60萬大關。

隨著疫情趨緩，預估工作機會將增加。目前正值求職高峰期，「全職」工作機會中，有29.9萬個註明「接受應屆畢業生」，占比達61%。

面試趣平台觀察，今年求職者最感興趣的五大產業，分別是網際網路相關業、半導體製造業、電腦及其週邊設備製造業、廣告行銷公關業與百貨相關業等，前三名和美國熱門職缺相近。

特別的是，根據面試趣今年1到4月大數據統計，網際網路相關就業職缺大熱，已超越頂著科技新貴光環的半導體業，成為年輕人心目中的首選。加上疫情衝擊，不受工作地域限制的電商、網路及資訊產業，已成為年輕世代求職新趨勢。

（文 / 徐養齡 本文出自2020.07.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）