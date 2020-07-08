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他問在銀行上班有什麼優點？ 超好康隱藏福利曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
銀行行員薪水穩定，隱藏福利的優惠存款利率更是讓人羨慕不已。示意圖／ingimage
銀行行員薪水穩定，隱藏福利的優惠存款利率更是讓人羨慕不已。示意圖／ingimage

許多人都會羨慕在銀行工作，不僅薪資穩定福利也好，有人好奇問銀行行員還會有什麼隱藏的福利，而網友則提到「優惠存款利息」、「信貸低」等優點，雖然提供的福利不差，但行員工作壓力卻也相當大。

有網友在Ptt發文提到，銀行行員薪水以4萬來看，已經比最低薪資高了16000元，不過據說行員都會有優惠存款、辦卡獎金和房貸獎金等其他福利，因此好奇發文問「銀行行員還有什麼隱藏好處」。

對此就有網友表示，「銀行員工沒有所謂的辦卡獎金、貸款獎金或是理財佣金這類的業務報酬喔，如果您說的員薪40k那每個月就是如此了」。至於福利網友則說，「有配股吧」、「優惠存款利息、行員優惠貸款都是隱藏福利，他們行員信貸通常比你房貸還低」、「銀行大多有貸款行員優惠利率，這應該是最實用的，但是有額度限制的」。

目前公股銀行起薪約在33,400元到41,700元之間，另外員工還有13%優儲利率，民營銀行優儲利率則約在5%-6%，年終獎金大多有4個月以上，年終、分紅和優惠利率存款加總計算，銀行人員薪資福利令人稱羨。

不過也有人提到，雖然福利不差但工作壓力大，「行員要考初業跟業績壓力，其實並不好當」、「每天工作都11小時以上，一堆辦公室禮儀，操的要死」，過去曾就有銀行行員發文提到自己在上班的時候，忙到一整天都沒時間喝水上廁所，還得面對客戶、主管或同事的各種脾氣，每天都超想離職。

薪資 薪水 PTT

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