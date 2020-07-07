上班發呆做1天離職「甩法規討薪水」 網嘆：專業的

一間炸雞店老闆6月聘雇一名兼職員工，由於對方平日在旅行社有正職工作，只有假日能上班，沒想到上班第一天就心不在焉，更在半夜突然傳訊息表示「不做了」，並貼上勞基法索要第一天的薪水，理直氣壯的態度令老闆和眾網友傻眼。

這間炸雞店老闆在臉書社團「爆怨公社」貼上和員工的對話內容，並表示自己6月面試一個兼職員工，對方平日在旅行社上班，應徵假日工作，且7月才能上班。老闆表示，對方上班第一天「上班學也學不專心，一直狀況外，教過了熊貓叫了要怎麼按（就一個確認鍵）也站在平板前面發呆」。

晚上回家後，對方更在半夜兩點半臨時傳訊息向老闆表示「想一想還是決定我做到昨天喔！」接著又隔天問道「請問7月4日薪水的部分是用匯的嗎？還是我找時間過去拿呢？」老闆起初不願意給，對方直接搬出勞基法法條表示，「我有打卡紀錄，所以你是知法犯法不支薪嗎？」最後老闆只好無奈表示，「我們是10號發薪水，請10號下午4點過來領」。

這名員工理直氣壯的強勢態度令網友看傻了眼，有許多人老闆抱不平「我也遇過這種員工，碰瓷的」、「專業碰瓷薪水的」、「求職蟑螂很多」、「臉皮超厚」、「這種來亂的只損失一天薪水就算了吧」。

也有不少網友提醒老闆，依照勞基法該給就是要給，也能避免爭議，「依規定來說沒有什麼曠一扣三的規定，試用期還是得支薪，否則走到勞工局都是不合規定」、「勞基法規定上一天班也要給薪並加保勞保，依法辦事不會有爭議」、「講真的，還是給比較好，省得麻煩，找人才本來就有一點風險」。