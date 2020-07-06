沒離職前先應徵新工作好嗎？ 網一面倒：要留點退路

不少人在大學畢業後，都希望能找到自己心儀的工作，但很少人能一次就找到終身職志，因此轉換工作也是常態，為的就是能進入一個理想的職場，或是待遇優渥的好工作。對此，昨（5）日就有一名網友在PTT中PO文提到，最近一直想換新工作，但是又因為仍需賺錢的緣故，放不掉目前的工作，於是他就好奇的詢問廣大網友「等到應徵上了新公司，再跟現在的公司提離職行不行？」

原PO在文中表示，目前在現在這家公司還待不到一個月，但因為不太喜歡公司的區域配置，所以想離職換新工作，但是又想賺點錢，因此他就在想，先到人力網站上投履歷，等到應徵上了新公司，再跟現在的公司提離職，但是他又很擔心這樣做會給現在的公司造成困擾，所以就忍不住PO文問道「還沒離職前先應徵工作可以嗎？」

PO文一出後，隨即引來網友熱議，並紛紛回應，「當然可以啊，大部分的人都是這樣做的」、「不只是可以，而是建議這麼做」、「最好是邊工作邊找，因為如果裸辭，找工作會比較有壓力，擔心空窗期拖太久，到時候一定又隨便抓一間去上班」、「待業中對求職也不利」、「還沒找到工作前，真的不要隨便離職，要留點退路」、「今年疫情這樣敢空窗期離職的人，我只能說是神人」、「本來就是要這樣，才有籌碼跟新公司談待遇」、「當然可以，只要新公司願意等你」。