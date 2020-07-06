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護理師朋友天天吃大餐很高薪？ 網曝實際收入超驚訝

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇護理師薪水雖高但壓力也大。示意圖。圖片來源／ingimage
網友好奇護理師薪水雖高但壓力也大。示意圖。圖片來源／ingimage

近日有網友提到朋友念護理目前是在醫院，但時常見他到處吃美食、吃餐廳，讓他不禁好奇護理師薪水是否相當優渥，對此就有網友說，護理師薪水算高但工作高壓，可以說是血汗錢，狂吃狂玩是在紓壓阿。

有網友在ptt八卦板發文表示，他有位從中部某護理專科畢業的同學，現在是在科大就讀，不過似乎是因為課程安排所以有在醫院實習，不過原po發現他的朋友每天都跟一群姐妹去餐廳吃飯，不論是自助餐、湘菜、川菜、海底撈、美式、韓式或日式，一個月吃餐廳的次數足以抵過原po一整年，就連3C用品也都是用蘋果全系列。

原po說，朋友家境並沒有特別有錢，頂多是小康家庭，因此對於他能時常吃餐廳，又帶家人到處品嚐各式料理，不免讓原po好奇護理師的薪水收入真的有如此優渥嗎。

文章一出有網友指出，「四萬有，夜班、特殊科別加給，如：加護病房，心臟外科」、「大夜病房護應該至少五萬」、「一般病房有輪大夜5-6萬，特殊像是，加護病房，還有另外加給」、「加年終，年薪就70起跳了」、「工作個五年，不要白班，年薪好像可以85以上吧」。

但也有網友說雖護理師薪水不低，但工作壓力相對較大，身體也不太好，「薪水是不低啦，但是蠻血汗的」、「血汗錢啊，做多賺多啊」、「大醫院隨便一個月都破六萬啊，但是身體會一直走下坡」、「年薪有80萬，但用生命換的」，另外有網友則表示，「平常沒在花錢，假日花而已」、「老實說這樣狂吃狂玩，有一大半是在紓壓阿」。

薪水 護理師

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