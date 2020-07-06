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投履歷完全沒下文怎麼辦 網友曝一項關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
她狂投履歷卻沒有得到半個回覆，網友立刻點出原因所在。示意圖／ingimage
她狂投履歷卻沒有得到半個回覆，網友立刻點出原因所在。示意圖／ingimage

受到疫情影響再加上畢業季，找工作不如以前容易，網友在「批踢踢實業坊」上發表心情，她表示一直投履歷都沒有下文，從正職到打工的職缺全部都投了，但都沒有收到回應，她直呼「一直找不到工作真的很痛苦，是要怎麼辦，找不到工作一天，我媽就唸一天」，網友看了認為重新修改履歷才是脫穎而出的方法。

原Po在「批踢踢實業坊」發文，她表示今天又被念沒工作了，但是她根據自己的學經歷，在人力銀行上能投的正職、工讀職缺都投了，「但是大部分都是連讀都沒讀，不然就是已讀不回，一直找不到工作真的很痛苦，是要怎麼辦」，走投無路的她想試試保全業，只是不確定女生投保全會有機會嗎？原Po崩潰的說「找不到工作一天，我媽就唸一天，畢業證書也還沒拿到」。

網友看了建議原Po可以找一直有職缺的服務業，「投餐飲呢？或加油站，不過加油站很熱」，原Po表示「有投，我連洗碗工都有投了」，網友也鼓勵原Po「我以為我發文，我跟妳一樣喔，一起加油吧！」、「不要緊，再多投一些加多等幾天看看」、「覺得肺炎這期間真的不好找工作」、「加油，今年真的很難」。

不過也有人點破真相「有些只是掛爽的，其實根本沒缺額」、「有些只是為了掛給政府看、或是衝ceo的。疫情影響一堆企業資遣跟撤櫃了，當然更難找。而且相對的，原本一人當兩人用，可能現在要當三人了」、「首先要先看自己履歷是不是有問題，通常用人單位主管會收到一堆履歷，看一份履歷通常不用5分鐘就可以知道對方適不適合了」、「針對不同公司職位可以多寫展現不同特質的履歷」。

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