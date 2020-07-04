百萬年薪也不想留！他揭公務員悲歌：操到罹重症

大家聽到公務員，直覺想到的可能就是薪水多、福利好、很穩定等等的優點，但有一名土木公務員分享了自己擔任公務員到辭職心路歷程，因為工作的關係，讓自己的身體搞壞，不僅一隻耳朵失聰，甚至還罹患了「中重度憂鬱症」，最終他決定要離開百萬年薪的工作，好好的沉澱一陣子。

網友在PTT「PublicServan」發文說道，自己99年地特分發到公所擔任土木公務員，接著幾年下來分別擔任了土木技士、農建課長，107年823水災時，當時就是泡在水裡站在工地，先是搶修搶險，接著災後復建，還有農業天然災害勘查，眼見承辦們每天面對第一線龐大壓力，也不敢休假，身為課長，只能從A承辦的火坑跳到B承辦火坑，然後無限循環。

他也說，公務員根本不受勞基法保障，觀察823後的出勤和加班紀錄，如果是勞工的話，至少違反了兩條，連續兩週出勤，例假日照常上班，還有連續工作了35小時。

後來某天起床後，他突然發現自己單耳聽不見，診斷後是「突發性耳聾」，醫生也表示通常是壓力太大造成，於是請了3個月的長期病假想要搶救聽力，但卻沒有效果，之後恢復上班，晚上還是因後遺症耳鳴導致失眠，知道不能長期這樣下去，和長官表達想要降調承辦，但長官表示再做陣子看看。

過了兩個月後，不但失眠外，他雙腿開始發抖，連日間上班都被影響，最後去求助精神科，被診斷為「中重度憂鬱症」，一天必須吃上13顆藥，之後每天上班前，都要長時間說服自己，想過辭職，但因為周圍親戚好友都認為不好，加上還有房貸、妻子還有學貸，所以打消念頭。

於是又拖了一年，維持著上午打卡，下午回家休息的模式，後來除了耳聾、耳鳴外，還開始會暈眩及乾嘔，還有一天直接暈倒送進醫院，之後請了一個月的病假，想著如果繼續做下去，恐怕哪天真的會變成聾子，考量到4月逢汛期將始未始之時，毅然決然提出了辭呈，辭職後他也表示，身體真的好了很多，很多人問以後要幹嘛，雖然還不知道，但目前有很多條路可以走，但暫時想在沉澱一陣子。

網友看完也紛紛回應「辛苦了」、「身體是自己的，祝福健康平安」、「土木真的比較糟..不入土木坑不就好了..」、「辛苦了..考試缺也是有還不錯的啦 職系要選對名次要考前」、「公務員真的很難做，好好開發第二專長比較重要」、「災時真的是沒有在管你幾天沒睡的，祝未來比以前順利」。