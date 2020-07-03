暑假瘋打工 勞動部鎖定飲料店、便利商店等勞檢

暑假將至，許多學子會利用暑假期間打工，勞動部今強調，工讀生的勞動權益跟一般勞工無異，7月至9月將針對飲料店、加油站、便利商店等熱門打工行業，就工資、工時、休息、例休假等規定啟動1400場次的專案勞檢，事業單位常違反的未給加班費、國定假日出勤未加給工資、未依法一例一休將列為檢查重點。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩指出，職安法規定雇主如雇用未滿18歲的青少年，不得使其從事危險性或有害性工作，此外，勞基法也規定應置備其法定代理人同意書及其年齡證明文件。

工時部分，許莉瑩說，只要是15歲以上未滿16歲、未滿15歲國中畢業的青少年，每日工時不得超過8小時，每周工時則不得超過40小時，例假日與夜間8點至隔天清晨6點之間不得工作，雇主應依規定辦理相關事項，以免觸法。

許莉瑩說，今年受到疫情影響，比起全職勞工，部分工時勞工相對弱勢，可能首當其衝，優先被減班或解雇，因此今年規劃1400場次的專案勞檢，鎖定工讀生、部分工時勞工，這也是今年16項專案勞檢的最大宗，場次佔最多。

許莉瑩表示，勞動部職安署將從7月起針對熱門打工行業，如小型餐飲業、量販零售店、大型連鎖速食店、便利商店、加油站、飲料店等，就工資、工時、休息、例休假及性別工作平等法相關規定啟動「工讀生與部分工時勞動條件專案檢查」，較前年與去年場次相比，今年則擴大辦理。

而根據統計，過去幾年勞檢的違規比例約2、3成，常見違反事項包括「延長工時未加給工資」、「國定假日出勤未加給工資」、「未依法給予一例一休」等，最常違法的是部分工時工讀生工時超過8小時，但雇主還是照給8小時時薪，沒有給加班費。

勞動部提醒，青少年朋友打工時如發現雇主有違反法令情事，可就近向當地勞工行政主管機關或撥打「1955」勞工申訴專線提出申訴。