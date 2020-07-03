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錄取後公司要他再繳次高學歷證明？ 網友推測：避免造假

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的同事進公司前已繳交碩士學歷，進公司後又被要求交次高學歷證明，讓這名網友聽了也很納悶。 聯合報系資料照片／記者周宗禎攝影
一名網友的同事進公司前已繳交碩士學歷，進公司後又被要求交次高學歷證明，讓這名網友聽了也很納悶。 聯合報系資料照片／記者周宗禎攝影

相信許多求職過的人都知道除了得提供履歷之外，多數雇主還會要求提供學歷證明，有一名網友在論壇發文表示，身邊有同事已經有繳交碩士證明了，但進公司後卻又被要求再給一次次高學歷證明，讓原PO聽了不能理解又不是在面試過程，為了得繳兩次學歷證明？網友們也推測可能是為了防止造假才會這樣要求。

原PO在《mobile 01》寫道日前同事接到人資的電話，告知他已經繳交了碩士證明，但還需要再給大學證明，原PO聽了後百思不得其解，不懂同事已經被錄取了，又不是還沒進公司，為何還要再繳第二次的學歷證明？而且同事的大學畢業證書放在桃園老家，但是卻找不到，如果要重新申請就得跑回屏東的大學，讓同事很困擾。原PO想知道是否也有其相同經驗的網友能幫忙解答究竟理由為何？或者有人資的網友能幫忙解惑。

許多網友看完貼文也留言提供自己看法，「這個要請教人資單位，每間公司文化及作業不盡相同」、「交就交，有什麼問題嗎？交到大學還合理啦，又不是叫你繳國小的，我以前公司還委外做10年的背景調查呢，我大學畢業都20幾年了」、「我覺得可能是為了調度方便，對人資來說，掌握公司人才的所有技能，在調度上會更精準且有效率」、「公司核薪計算公式，最高跟次高學歷都要列入評分」、「為了看是不是純血的吧，有些很重學歷的企業主管會在意，沒純血打不進小圈圈」。

還有人推測可能為了避免造假，「看履歷有沒有作假吧」、「可能想找純血統的吧，拿一樣碩士文憑還是有差別的」、「最高學歷證明目的是什麼？避免履歷造假，同一個目的x2不行嗎？增加你造假的難度，避免風險」、「那你面試的過程有告知你大學畢業於哪間嗎？還是一直強調你的最高學位？也許人資突然想起來，忘記調查你的前身學歷也說不定啊」。

碩士 Mobile 01

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