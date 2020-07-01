數學系畢業後能做什麼？ 過來人曝出路：沒什麼比數學更難

三百六十行，行行出狀元，不過有網友好奇詢問，從小數學成績就很好，也只對數字感到興趣，但就讀數學系畢業後可以找什麼工作？貼文一出引發網友熱議，有人對數學系前途不看好，不過也有人分享許多相關行業。

今（1）日一名網友在PTT上發文表示，他從小數學就很好，每次考試成績幾乎都滿分，其他科目成績都很普通，就只對數字有興趣，這讓他好奇就讀數學系畢業後未來可以做什麼，也詢問「數學系畢業後在幹嘛？」

貼文一出許多網友分享可以從事工程師相關的行業，「軟體工程師？」、「轉軟體超強」、「數學最後轉資工超強好嗎，傻了」、「轉資工，計組，計概，OS，資料結構補一下，好碼農誕生」、「當工程師，超強」。也有網友分享許多數學系畢業的人都成為教師，「我認識的在當數學老師，賺不少喔」、「補教業不少，朋友畢業做了快五年」。

另外也有人提到「我認識進保險業的爽賺，沒事還能考考精算師」、「我認識一個幫FBI計算犯罪」、「我好幾個朋友在當會計師，還有一個在幹壽險業的什麼師」、「我們班畢業的1/3從事廣義教職，1/3廣義科技業，1/3其它」、「小妹應數學士、數學碩士，目前在寫軟體當RD，數學系畢業不能幹嘛，但你會發現沒什麼東西比數學更難」。