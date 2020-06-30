他抱怨10年來高雄薪資不增反減 貼文引網友激辯

台灣低薪是長久以來的大問題，而北部的薪水又較中南部來得高，也因此讓許多人離鄉背井北上工作。一名網友貼文寫道2011年時，他在高雄當業務專員的薪水是3萬3，沒想到今年（2020）他聽到親戚的起薪只有3萬，而且兩人都還是碩士學歷，讓原PO相當感慨「高雄市的薪水似乎又比十年前低了」。

原PO在《mobile 01》論壇寫道2011年他在赴大陸前的最後一個工作是在高雄當傳產的國外業務專員，當時的薪水是3萬3，而且還是因為他是碩士學歷才有這個薪資，這讓他實在無法接受。沒想到經過將近10年，他聽到在高雄的親戚起薪更低，只有3萬元，而且同樣也是碩士畢業，讓原PO聽了快昏倒。他無奈的說男生在高雄只賺3萬，「真的就是圖個溫飽」，親戚的另一半也只賺2萬多，兩人薪水加起來一個月5萬多，勉強可以扶養孩子，但其他的享受可能就得捨棄，讓他很感慨地說「似乎高雄市的薪水越來越慘」。

貼文引來許多網友討論，「台灣勞工的悲哀」、「學歷只能當參考囉，碩士進公司表現比大學，高中生差的不在少數，偏偏又自視甚高，受點挫折就鬧著要辭職，現在都直接慢走不送」、「所以高雄高考公務員的缺總是擠破頭，高考排名要前幾名才有機會填到高雄，屎缺大多在台北及新北」、「拿2000年的碩士跟現在的碩士比？」、「其實這樣比較沒意義，每個縣市都有低薪，你先說你的碩士學校跟科系，其實還有跟你工作性質有關係，不是所有碩士都是一樣，還是要看學校看科系」。

還有網友分享自己的經驗，「你不能這樣說啊！我親友本來才高中畢業，考個警專讀個兩年，算是個學士了吧，去當消防員，工作到現在十多年，過幾年要等退休，在高雄值班薪水不高，才8萬多，有間十多年的透天車庫大豪宅，你是碩士！」、「哇…我是2000年在高雄加工出口區的某家公司當IT，碩士畢業（已有一年工作經驗），起薪4萬多」、「1995年我離開高雄時，薪水就有30500（碩士學歷），所以當年我毅然離開高雄是對的，台北薪水比高雄好太多了」。