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基本工資調不調？資方：時機點不對 勞方：要調漲

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
2019年基本工資審議會，勞資政學四方代表共同討論調漲與否、幅度。本報資料照片。
2019年基本工資審議會，勞資政學四方代表共同討論調漲與否、幅度。本報資料照片。

勞動部今召開基本工資工作小組會議，據與會官員轉述，有資方委員認為疫情仍有變數，各產業面臨狀況不一，盼能凍漲，勞方委員雖也能體諒疫情衝擊，但仍主張應制度性調漲，官員強調，勞資雙方僅交換意見，會議內容未涉及調漲與否的實質討論，基本工資審議會召開日期也尚未敲定，但絕對會照常舉行，不會延期也不會停開。

2020年基本工資月薪為2萬3800元、時薪158元，約231萬名勞工在適用範圍內。

勞動部官員表示，今年受疫情影響，第1季基本工資工作小組會議延到跟第2季一起召開。官員轉述，今天會議約舉行2個小時左右，由勞動部長許銘春親自主持，會議討論焦點多著重在疫情影響，有勞方委員提及有看到疫情對經濟面的衝擊，但目前國內景氣陸續復甦，因此主張基本工資還是應調漲。

官員轉述，資方委員認為疫情發展難捉摸，光是製造業裡的不同產業就面臨不同狀況，比如通訊電子業已經慢慢恢復，但紡織業受國外封城效應波及，紡織、成衣上下游產業鏈依舊很慘；先前疫情海嘯第一排的住宿業，也有觀光景點、都會區旅館之分，雖國旅大爆發讓國內住宿回暖，但以國際觀光客、商務客為主的都會型旅館依舊門可羅雀。

官員轉述，與會的資方委員也提及，餐飲業雖業績慢慢爬升，但較疫情前仍有落差，且餐飲業裡不少勞工領的是基本工資，今年若調漲恐負荷不起，時機點不對。

不過，勞方委員也指出，政府的振興方案即將上路，可望刺激下半年消費，資方則解釋振興方案無法解決以外銷為主的產業。

勞動部官員說，今天會議並未進入基本工資調漲的實質討論，僅就經濟情勢相關數據進行意見交換，也有委員要求勞動部再補充減班休息等數據供判斷，官員強調，目前尚未敲定基本工資審議會的日期，但今年一定如常舉行，不會延期也不會停開。

疫情 基本工資 勞動部

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