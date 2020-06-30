台南7月有5場徵才 專家提醒新鮮人面試技巧

受到新冠肺炎疫情影響，許多即將畢業的社會新鮮人都擔心工作不好找，勞動部雲嘉南分署台南就業中心針對畢業學生，7月將舉辦5場徵才活動，共有38家廠商提供上千職缺，其中月薪30K以上的約占1/3，畢業生可把握機會。

第1場次，7月4日(周六) 下午2點到4點30分於台南市東區德光里活動中心(台南市東區崇德路111號)辦理「徵才實『歷』，『履』戰履勝」聯合徵才活動，當天邀請睿南企業(Gogoro)、漢來美食連鎖餐廳、台南大員皇冠假日酒店、璨揚企業、瑩聯輪刷、豐盟企業、金振揚精密工業、美商德盟(好市多台南店)、嘉樂水游泳池(德光SPA游泳池)、樂活眼鏡、飛揚旅行社、台南市私立立民居家長照機構、意精研、台灣奇士美化粧品等，共計14家廠商。

現場更提供「青年就業獎勵計畫」諮詢，歡迎應屆畢業青年帶著身分證、畢業證書及存摺影本到現場登記，就有機會獲得3萬元就業獎勵。

第2場次，7月7日(周二)下午2點到4點於仁德區公所3樓禮堂(台南市仁德區中正路三段5號)辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」(仁德區場次)徵才活動，當天邀請廈興國際、植德企業、特聖鋼鐵、隆晟鋁業、韶輝企業、臺南紡織、虹菱實業、德氏科技、豐年豐和企業、豐盟企業、雍御企業、日日興貿易等，共計12家廠商。

第3場次，7月14日(周二)上午9點30分到12點於台南市佳里區六里聯合活動中心(台南市佳里區東寧里佳東路327巷20號/信義國小旁) 辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」徵才活動(佳里區場次) 當天邀請康那香企業、梁鑫實業、豪士纖維、景明精密工具、佳湘食品、程宥寶特瓶、群創光電、特別有趣有限公司、達美樂披薩(晨馨商號)、義典科技及義良科技工程等，共計11家廠商。

第4場次，「全一電子」於7月17日(周五)下午2點到4點於經濟部工業局安平工業區服務中心3樓會議室(台南市南區中華西路一段67號)辦理單一徵才。

第5場次，「美商德盟全球凱展」於7月22日(周三)下午2點到4點台南就業中心3樓會議室(台南市東區衛民街19號)辦理單一徵才。

台南就業中心主任胡瑞娟提醒即將進入職場的新鮮人參加面試或徵才，務必對應徵的公司企業及其求才職務內容進行了解，例如公司產品、未來發展前景等事先搜尋資料並深入瞭解，應徵多家公司職務時，需個別製作客制化履歷攜帶至面試現場，並利用時間模擬問題練習回答，所謂知己知彼，才有百勝的機會。

另外在形象的準備更為重要，衣著務必乾淨整潔、體現幹練的作風，女生可以化點淡妝，但不宜濃妝豔抹；最後記得勇於「放開自己」，把最真實的自己表現出來。