快訊

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

印度禁抖音！封殺「中國數位絲路」的中印貿易戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南7月有5場徵才 專家提醒新鮮人面試技巧

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市7月有5場次的徵才活動。圖／勞動部雲嘉南分署提供
台南市7月有5場次的徵才活動。圖／勞動部雲嘉南分署提供

受到新冠肺炎疫情影響，許多即將畢業的社會新鮮人都擔心工作不好找，勞動部雲嘉南分署台南就業中心針對畢業學生，7月將舉辦5場徵才活動，共有38家廠商提供上千職缺，其中月薪30K以上的約占1/3，畢業生可把握機會。

第1場次，7月4日(周六) 下午2點到4點30分於台南市東區德光里活動中心(台南市東區崇德路111號)辦理「徵才實『歷』，『履』戰履勝」聯合徵才活動，當天邀請睿南企業(Gogoro)、漢來美食連鎖餐廳、台南大員皇冠假日酒店、璨揚企業、瑩聯輪刷、豐盟企業、金振揚精密工業、美商德盟(好市多台南店)、嘉樂水游泳池(德光SPA游泳池)、樂活眼鏡、飛揚旅行社、台南市私立立民居家長照機構、意精研、台灣奇士美化粧品等，共計14家廠商。

現場更提供「青年就業獎勵計畫」諮詢，歡迎應屆畢業青年帶著身分證、畢業證書及存摺影本到現場登記，就有機會獲得3萬元就業獎勵。

第2場次，7月7日(周二)下午2點到4點於仁德區公所3樓禮堂(台南市仁德區中正路三段5號)辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」(仁德區場次)徵才活動，當天邀請廈興國際、植德企業、特聖鋼鐵、隆晟鋁業、韶輝企業、臺南紡織、虹菱實業、德氏科技、豐年豐和企業、豐盟企業、雍御企業、日日興貿易等，共計12家廠商。

第3場次，7月14日(周二)上午9點30分到12點於台南市佳里區六里聯合活動中心(台南市佳里區東寧里佳東路327巷20號/信義國小旁) 辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」徵才活動(佳里區場次) 當天邀請康那香企業、梁鑫實業、豪士纖維、景明精密工具、佳湘食品、程宥寶特瓶、群創光電、特別有趣有限公司、達美樂披薩(晨馨商號)、義典科技及義良科技工程等，共計11家廠商。

第4場次，「全一電子」於7月17日(周五)下午2點到4點於經濟部工業局安平工業區服務中心3樓會議室(台南市南區中華西路一段67號)辦理單一徵才。

第5場次，「美商德盟全球凱展」於7月22日(周三)下午2點到4點台南就業中心3樓會議室(台南市東區衛民街19號)辦理單一徵才。

台南就業中心主任胡瑞娟提醒即將進入職場的新鮮人參加面試或徵才，務必對應徵的公司企業及其求才職務內容進行了解，例如公司產品、未來發展前景等事先搜尋資料並深入瞭解，應徵多家公司職務時，需個別製作客制化履歷攜帶至面試現場，並利用時間模擬問題練習回答，所謂知己知彼，才有百勝的機會。

另外在形象的準備更為重要，衣著務必乾淨整潔、體現幹練的作風，女生可以化點淡妝，但不宜濃妝豔抹；最後記得勇於「放開自己」，把最真實的自己表現出來。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

台南市7月有5場次的徵才活動。圖／勞動部雲嘉南分署提供
台南市7月有5場次的徵才活動。圖／勞動部雲嘉南分署提供

徵才活動 東區 新鮮人

延伸閱讀

時代變了！多金、爆肝科技業退位 年輕人改擁抱這些行業

投入網路、電商等熱門產業 這個比學歷更重要

高市府挺青年 提供406名大專生公部門暑期工讀職缺

陳其邁提運動政見 廣設超過10個國民運動中心

相關新聞

基本工資調不調？ 資方：時機點不對 勞方：要調漲

勞動部今召開基本工資小組會議，據與會官員轉述，有資方委員認為疫情仍有變數，各產業面臨狀況不一，盼能凍漲，勞方委員雖也能體...

台南7月有5場徵才 專家提醒新鮮人面試技巧

受到新冠肺炎疫情影響，許多即將畢業的社會新鮮人都擔心工作不好找，勞動部雲嘉南分署台南就業中心針對畢業學生，7月將舉辦5場...

U值媒／大叔的上班族低調哲學 中年職場求生大不易

布萊恩不假思索地回答：業務人才基本上必須要很靈光，主動積極性強，但是最重要的一點是做人誠實並且實在。我反問布萊恩：所以這樣的特質是你認為最重要的，難道履歷表上的背景經歷不重要嗎？布萊恩坦率地回答：因為我自己並不是大公司出身，所以我的重點會放在個人特質上，背景經歷是加分項目但並不是基礎分數。

享受而不拖累的交友人生：減輕社交負擔的33個有效方法

上班族的你重視交友與人際關係，但不太熟的「按讚之交」太多，佔據你過多個人時間？想利用時間好好進修或運動.....願望清單很長，但日復一日疲憊不堪，最後什麼都沒做到？

時代變了！多金、爆肝科技業退位 年輕人改擁抱這些行業

畢業生求職熱季來臨，過去令人稱羨的科技新貴，還是勞工求職首選嗎？不了，時代改變了，相較半導體業長工時，給人爆肝印象，年輕...

投入網路、電商等熱門產業 這個比學歷更重要

年輕人看上電商、網路及資通訊業的自由彈性，相關產業的職缺數成長也很驚人，104人力銀行副總暨人資長鍾文雄表示，年輕人若想...

各行各業／設計師返鄉創業 以「人」出發

「讓美學融入生活！」屏東縣室內設計師、澤田設計負責人陳思勉10年前回故鄉創業，協助客戶案件時，思考回歸使用者層面，以人為...

高市府挺青年 提供406名大專生公部門暑期工讀職缺

高雄市政府「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，7月7日、8日在全市就業服務站、原鄉地區區公所受理報名；7月16日於鳳山行...

朋友待台積電天天加班！他質疑「生活品質太差」 網兩派戰翻

台積電為全球晶圓代工龍頭，雖然都以高薪聘用員工，但相對而言工作辛苦程度也高很多。有網友表示，在台積電工作的朋友平時就很難約，連假4天還有3天加班，他直言「台積電不是幸福企業嗎？員工生活品質爛成這樣？」其他網友則表示，「有錢才有資格談幸福」，但也有人認為「小孩的童年、長輩的晚年是不能重來的」。

疫後求職冰河期來臨 于長君：你有「職場即戰力」嗎？

疫情衝擊求職市場，眼見畢業潮已經席捲而來，28萬的應屆畢業生正面臨的豈止是三倍競爭，但又該如何在這波職場危機中創造機會？暢銷作者、公關教主于長君對求職者的提醒是，你有「職場即戰力」嗎？

吸引人才！移民署就業金卡讓外國專業人士在台圓夢

曾經在台灣傳教2年的美國籍人士白杰（Michael Bowcutt），他從美國猶他州立大學機械工程學系畢業，後來以商務人...

疫情過後雲林首場校園徵才 廠商大手筆75K詢問度破表

因應畢業求職旺季，大好高薪的工作來了！雲林縣虎尾科技大學與勞動力發展署雲嘉南分署共同舉辦「虎科大2020邁向40實習就業...

熱門新聞

連40摃！威力彩今晚頭獎再摃龜 週四上看12億

影／「放狗咬浣熊」惹議 業者數度致歉北市扣留4隻浣熊

浣熊不適合飼養！ 動保團體揭「洗手」萌樣背後很心酸

海豹長滿青苔像「死了？」 惹怒2.6萬人連署關閉動物園

主人不在家二哈興奮拆屋 回家驚見災難現場超崩潰

澎湖花火節、馬祖藍眼淚！首艘「離島郵輪」8月2日出航

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。