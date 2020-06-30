享受而不拖累的交友人生：減輕社交負擔的33個有效方法

上班族的你重視交友與人際關係，但不太熟的「按讚之交」太多，佔據你過多個人時間？想利用時間好好進修或運動.....願望清單很長，但日復一日疲憊不堪，最後什麼都沒做到？

每個人時間都很寶貴，專注在重要的人事物上。圖／ingimage 提供

例如，若覺得自己總是無法專注在重要的事情上，可能是無用的社交負擔在消耗精力，不妨先從檢視身邊的人際關係開始檢視。把握「隨時說再見，隨時再相見」的交友原則，減輕「社交負擔」，會發現時間開始空出來，用於加強實力、完全休息，更能多陪伴重視的人。

畢竟每個人的生活都是一頁完全不同的篇章，經營人際關係學「斷．捨．離」，開啟相互享受而不拖累的交友人生，資深公關專家也提供了以下33個可能的檢視面向，提供讀者共同思考。

【李維文：減輕社交負擔的33個有效方法】

1．現在就開始─付諸行動

「斷捨離」能否生效，取決於是否立刻開始行動，如從刪掉第一個不再有交集的聯絡人開始。不是未來的「下一秒」，而是當前的「這一秒」，拿起手機打開通訊錄，立刻行動，去除多餘的負擔。

2．不斷地再選擇─培育我們的「選擇力」

減輕社交負擔絕不是一次性的動作，它會衍生出很多副產品，其中就包括「選擇力」。在「斷捨離」時，我們面臨的是，對自己擁有的人脈，和外部潛在社會關係不斷選擇的過程，「選擇」的標準，會根據人生階段和社交需求的不同，而有所差異。

3 ．以「自我」為中心─滿足自我需求

減輕社交負擔的基礎原則，就是以「自我」為中心，以「當下」為原點：第一，滿足自我的需求；第二，在當下的環境中進行判斷和選擇。在考慮一個聯絡人是否該刪除時，思考的主語應該是「我」，而不是「聯絡人」；思考的時間首先是當下，其次才是未來。未來誰也不確定，我們能夠把握的唯有當下。

4 ．最徹底的一步─只保留「部分死黨」

假如不清楚如何細緻無誤地整理聯絡人，可以先採取「一刀切」的方式，選擇只保留死黨，然後再根據需要做加法。雖然免不了有誤傷，但這是一條捷徑，就像清理電腦一樣，只保留 C 槽裡的作業系統，其他則全部清空之後，再慢慢增內容，以達到精簡的目的。

5．我想得到什麼─根據「目的」選擇不同的策略

一定要考慮一下：「我想透過減輕社交負擔得到什麼？」這是在確認目的為何。

一旦目的明確，動力就會隨之增加。你可以根據自己的目的，選擇針對性的策略避免浪費時間。

6．最簡單的標準─從「怎麼看都無意義」的聯絡人開始

最開始的標準一定要簡單，避免複雜化。例如，翻開通訊錄，只思考「是否需要」就行了。如果一個名字(聯絡人)怎麼看都沒有意義，那就果斷地刪除，不用再三考慮。

7．必要的告別─刪除的時候要說「對不起」和「謝謝」

在刪除不再有交集的聯絡人時，向他們說一句「對不起」和「謝謝」。做一次鄭重的告別，可以讓「斷捨離」更為嚴肅和徹底。

8．遵循總量限制原則─永遠只有五個最好的朋友

總量限制原則有兩個要求：一、最好的朋友(核心圈子)不要超過五個；二、我們對核心圈子的人要進行嚴格篩選，但同時他們也是可被替代的。

9．保持三種原則─自立、自由和自在

在社交中，我們要保持自立、自由、自在，不能為了得到他人在生活或工作上的一點幫助，而放棄原則，低三下四。原則，既是一個人的尊嚴，也是做人的底線。

放棄原則，我們非但不能自立，還會淪為他人的傀儡，失去選擇、思想、表達的自由，更不能自在地生活、工作。這樣的社交，何意義之有？

10．從必需的角度看人脈─為自己建立實用的關係網

只有對當下的自己來說，是必需且匹配的人脈，才能留在通訊錄內。「必需」的標準是可以互相提供幫助，「匹配」的標準是價值觀一致。兩者合而為一，就是實用的關係。

11 ．確認界限─奪回被無效社交占據的時間和資源

減輕社交負擔的主要目標，就是奪回被無效社交占據的時間和資源。確立一個社交界限，先診斷出無效社交，從你身上掠奪走多少時間和資源，再經由進一步篩選、刪除來實現「斷捨離」的目標。

12 ．磨練精確的判斷力─你需要採取什麼行動

「斷」「捨」「離」都需要判斷，判斷之後，才能做出正確的選擇和行動。要不斷地思考自己的狀態，分析自己的需求，審視當前的人脈關係，反思在社交中的不足，再決定採取什麼行動。判斷和行動是同時進行的，別想好了再做，要邊想邊做。

13 ．正確的位置─不以自我為中心

在社交中，不管是誰，都要擺正自己的位置，切不可以自我為中心，對他人過分要求。你提的觀點，對方必須接受；你有困難，對方必須幫忙；你做的事，對方必須贊成......對方事事都得遂你的願，稍有不同意見，你便不開心，懷疑他背叛了你。這不是社交，而是自私。自私的人，路會越走越窄。

14 ．消除戀舊情結─從昨天走出來

有人說，戀舊的人是珍惜過去的友誼，迷戀用過的物品，停留在昨天的人。然而，世界是不斷在變化的，人要發展、成長，就離不開取捨。時過境遷，有些友誼可能會褪色，有些物品可能再也用不著。一個人只有放下該放下的，珍惜該珍惜的，才能揮別昨天，走得更遠。

15 ．清除通往未來的障礙─不需擔憂不確定性

我們時常擔憂未來，總覺得它有種種不確定性，因而留著許多人的聯繫方式，並且和他們保持頻繁的交往，以備不時之需。人一旦對未來胡思亂想，就會過量囤積資源，包括物品、人脈等，清空這些，會讓人感到困擾和焦慮不安，彷彿未來沒有保障。

要改變這種思維，未來是由今天的努力決定的，對今天「斷捨離」才是對未來的建設。

16．改變習慣─壞習慣是減輕社交負擔最大的障礙

要做到「斷捨離」，最重要的還是改正平日的壞習慣，因為壞習慣是減輕社交負擔最大的障礙。對於一個喜歡將通訊錄填滿陌生電話號碼的人來說，如果不思改變，他的朋友圈永遠無法「瘦身」。

17 ．找回對自己的信任─做出堅定的選擇

一個人之所以會有「說不定以後需要這個人」的想法，大多是源自沒有自信心，他不相信僅憑自己就能解決問題，反而認為別人可以更完美地幫他搞定。想要改變這種想法，首先要重建對自己的信任。越自信，做選擇就越堅定，也越正確。

18．設立一個新規則─由減分法變成加分法

為減輕社交負擔設置「加法」制度──每清除一位不再有交集的聯絡人，就給自己加一分。你也可以設置加分的上限，確保自己不會為了獲得分數，而去清除那些交往甚密的朋友。

19．建立一百人名單─保留核心圈和關鍵朋友

無論如何「斷捨離」，核心圈和關鍵朋友都是不能動的部分。因此，你可以建立一張「一百人名單」。這是為朋友圈準備的，把你所有朋友的名字列出來，根據他們在你人生中所占的位置，來判定他們與你的親疏關係，然後分別歸入六個同心圓中。

你會看到，排在最內層的，就是核心圈和關鍵朋友，他們是不可割捨的人脈；排在中間的是普通朋友、工作盟友或支持者，你和他們可能不熟，但他們仍然能在你需要的時候，為你提供幫助；排在最外層的，是點頭之交或普通客戶，是可以優先清理的對象。

在開始清理之前，要從外到內分析這些不同位置的人，有的人可以放到最內層，有的人則可以被調整至最外層，位置並不是固定不變的。

20．我的目標是什麼─要達成目標「只需要」認識什麼人

我們要仔細思考自己的目標是什麼。舉例來說，假如你想從事體育工作，就不能只是抱有「我想成為一名體育人」這麼簡單的想法，而是要具體到「我要在體育界做什麼工作」。你想成為運動員、裁判、教練、俱樂部投資者、管理者，還是運動營養專家？只有確定具體的工作類型，才算找到最終目標。這時你就會知道，在達成目標的過程中，需要認識哪些人，不需要認識哪些人。

21．價值交換─我可以為優秀的人提供什麼樣的幫助

沒有價值就沒有人脈，這是亙古不變的道理。你想讓優秀的人留在自己的朋友圈，就要主動進行價值交換，懂得為優秀的人提供幫助，而不是一味向他們尋求幫助。你要有計畫地提升自己的價值，然後再設法展示出來。

22．創造好的感覺─舒適感是優質關係的基本保障

不論相處、聊天還是業務合作，都要想辦法讓自己在不同的人際關係中，創造一種舒適感，哪怕是普通的電話交流。舒適感是優質關係的基礎，因為每個人都想在社交中獲得舒適的體驗。

23 ．享受孤獨─如果不接受孤獨的價值，就無法真正為社交減輕負擔

對人類來說，正視孤獨已經很難了，享受孤獨則更難。但唯有享受孤獨，才能正視自己內心的需求。要學會和自己相處，調節好內心的情緒，才能更有同理心地去理解別人的想法。當接受並愛上孤獨時，便再也不會為了迎合別人而改變自己。

只有學會享受孤獨，才能放下心中的負擔，做到真正的減輕社交負擔。

24．積極自律─意志力是「斷捨離」的保證

自律是意志力的展現，是取得驚人成就的必備素質。它不是由外部環境決定，而是由自我約束能力達成的。但這種能力並非天生，而是需要經過不斷磨練、鞏固和提升才能具備。很多擁有健康人際關係的成功者，都經歷從他律到自律的過程。

他律受環境的影響，受其他人的操控；自律則完全由自己做主，不受其他人左右。

25．學會說「我不知道」─擋掉所有無關資訊

當有人問「嘿，你知道......嗎？」的時候，你的第一個反應是什麼？會因為自己不知道而羞愧，並立刻去了解嗎？還是把它當成新的資訊，來加強和朋友的聯繫？

不管你會不會這麼做，我都建議你在遇到這種情況時，要好好想一想。如果這些事情與你沒有關聯，那麼最好不要花費精力在上面，而是把它當成一種無關資訊，行使自己的「不知情權」。

26．要有所保留─不要把好事一次做盡

人和人之間理應保持適當的距離，這是社交的「美感之源」，請記得為自己的好心及親近之心留一點空間。譬如，一個只有一面之緣的異性朋友向你求助，你不必毫無保留地將事情一次做盡，不要成為一個百分之百的責任者。你介入太多，反而會讓對方產生壓力；如果你經常這麼做，只會使雙方的關係越來越僵。尊重對方的獨立性，可以為你創造一個進退自如的社交空間。

27 ．敢於示弱─贏得別人的理解和同情

示弱在社交中能產生特殊的效果。優秀的人通常敢公開承認自己的缺點和不足，適當地向別人展示自己「技不如人」的一面，而不是一味地逞強。因為示弱可以給人留下真誠、謙卑的印象，也容易獲得別人的理解和同情。懂得適時示弱的人，都是生活的強者，是我們要結交的對象。

28．營造親和力─主動曝光自己的失敗史

親和力源自人的謙卑，而謙卑的人願意暴露自己的短處。馬雲有一項著名的理論：高情商都是倒楣出來的。假如你能向朋友適時揭露自己的失敗史，就會更有親和力。有一個很值得注意的現象就是，優秀的人更願意結交經歷過風雨、有著滄桑過去的人。從失敗中走出來的人更成熟，也擁有更優質的社交資源。越是成功者，就越願意結交這樣的人。

29 ．三分感性，十分理智─感性做判斷，理智「斷捨離」

「斷捨離」在執行中需要藉助兩種工具：一是感性，二是理智。用三分的感性和十分的理智，與那些優秀的人建立聯繫，更好地掌控自己的朋友圈，保證自己總能和一些優秀的人在一起，形成一個優質的社交圈子。

30．盡可能締結優質的關係─維持朋友的品質而非數量

要在朋友的數量上做減法，在品質上做加法。也就是說，朋友的能力、知識、職位、收入和地位越高，你的收益就可能越多。有人說：「如果想知道自己究竟值多少錢，就找出身邊最要好的三個朋友，計算一下他們收入的平均值，差不多就是你能獲得的收入。」這也是我們減輕社交負擔的目標之一，要結交高品質的朋友，因為他們會對我們產生積極的影響。

31．要有智囊團意識─讓朋友成為我們的智囊團

每個高效能人士都有一個智囊團，以便遇到問題時向他們請益。一定要找到那些願意為你盡心盡力、提供幫助、出謀劃策的人，從他們那裡得到的建議和思路，將比他們能給你的財物支持更為珍貴。

32 ．停止在朋友圈加新人─開發已有的人脈資源

人們總是習慣不斷地交朋友，以此來壯大自己的朋友圈。這種做法其實是錯誤的。正確的是著眼於已經結識的人，對他們進行深入的了解，和他們在心靈、生活和工作中進行交流。如果你總是不停地為朋友圈加入新人，就沒有過多的精力開發已有的人脈資源。

33．確保人脈廣而精─結識各個領域的精英

結識人脈，除了深而精，我們還需要廣而精。你是否認識數以萬計的人並不重要，你否認識不同領域的精英才重要。別在意朋友的數量，要看看他們在各自的領域處於什麼位置，是不是出類拔萃的人。「廣而精」是實現高效能社交的核心原則，也是減輕社交負擔的終極目標。

【以上摘文選自：《隨時說再見，隨時再相見》、本書作者：李維文、圖文：幸福文化提供、整理：柯意如】