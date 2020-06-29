朋友待台積電天天加班！他質疑「生活品質太差」 網兩派戰翻

台積電為全球晶圓代工龍頭，雖然都以高薪聘用員工，但相對而言工作辛苦程度也高很多。有網友表示，在台積電工作的朋友平時就很難約，連假4天還有3天加班，他直言「台積電不是幸福企業嗎？員工生活品質爛成這樣？」其他網友則表示，「有錢才有資格談幸福」，但也有人認為「小孩的童年、長輩的晚年是不能重來的」。

有網友在PTT發文表示，難得連假期間，本打算找幾位朋友聚會，其中一名在台積電工作的朋友，平常就很難約，這次連假四天又約不出來。打聽一下才得知，這名朋友平常工時就很長，連假期間1天在家補眠、3天加班。

該網友表示，「雖然這位朋友的年薪是我的三倍，但陪老婆、陪爸媽、陪小孩、陪家人的時間卻比我少得多，這樣的生活還有什麼品質可言？台積電不是自詡是幸福企業嗎？那員工的生活品質為什麼會被工作佔滿爛成這樣？」

其他網友則表示「薪水三倍超幸福」、「有錢才有資格談幸福」、「領的錢比你多就是幸福」、「你工作30年退休人家做十年，20年陪家人你比得上？」、「他都退休了你還在當社畜」、「薪水3倍，他10年你30年也追不上」。

不過也有網友認為，「可是小孩的成長，爸媽的陪伴都是不能重來的耶」、「沒時間陪老婆，戴綠帽的風險是三倍，現在台男離婚幾乎都是人財兩失，賺得多守不住」、「等你小孩長大，發現能陪伴他一生的只有錢」、「對孩子成長來說，錢好像更重要！至少他到獨立自主可以」、「而且男孩尤其需要父親當做學習榜樣，男子氣概之類的」。