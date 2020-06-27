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他怨公職封閉效率差、做半年就想離職 網勸：還是另謀生路
不少人在大學畢業前都會選擇考公職，確保日後能有個鐵飯碗，因此大部分的公職考生的人都會拚命考上公務員，就是為了能有穩定的收入。昨（26）日卻有一名網友在PTTPO文提到，自己今年兼職準備考試，好不容易考上後，卻發現公職其實很封閉、效率差等，讓他覺得實在做得不開心，並且有想離職的念頭，於是他就忍不住好奇詢問廣大網友「考上公職卻做得不開心怎麼辦？」
原PO在文中表示，今年自己忍著痛苦的生活，終於考上公職考試，原本滿心期待這份工作，沒想到真的進入公職後才發現，其實公職不僅封閉、效率差，更有一堆愛八卦不做事的老人。和之前在私人公司的待遇相較起來，其實也沒好上多少，讓他做半年就想走人，甚至還經常夢到之前的公司。種種原因都使原PO很想離職，不過他卻也坦言「但以自己的學歷，很難再找到比公職還要好的待遇了」，在這兩難的情況下自己也很難抉擇。
PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應，希望能給原PO一些建議，「熬兩年就調部門」、「調單位、再進修，找到一個目標比較實在」、「公家機關就是一份比誰能沈住氣的工作，這就是公部門生態」、「不喜歡就在職進修，考別的也可以」、「其實公職薪水低的，唯一好處就是能準時下班」、「可以選擇僅修碩士學位」、「建議還是先存第一桶金，想離職或創業也比較沒有壓力」。
也有一些網友持不同看法，「果斷辭職另謀生路，有責任感有上進心自我期許高的人在公部門會很痛苦」、「最好的選擇就是另謀生路」。
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