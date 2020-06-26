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他狂投62封履歷卻0回覆 網友一看科系秒懂：今年很難找

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的學弟投了62封履歷卻沒有得到半個回覆，網友一看所讀的科系立刻點出原因所在。示意圖／ingimage
一名網友的學弟投了62封履歷卻沒有得到半個回覆，網友一看所讀的科系立刻點出原因所在。示意圖／ingimage

鳳凰花開，許多大學畢業生紛紛投入職場裡，而求職第一步就是寄送履歷，讓公司面試官可以先透過履歷來了解應徵者的基本資料，一名網友表示他的學弟寄了62封履歷卻沒有半個回覆，失望之餘只好向他求助，盼能給點意見。只不過他透露學弟所讀的科系後，網友們點出了問題所在。

這名網友在PTT寫道學弟是觀光系畢業的，之前寄了62封履歷出去，包括補習班助教、大賣場業務、飯店訂席、證券約聘、旅行社線控等，但卻沒有半個回覆，讓這名學弟不知道該怎麼辦，只好打電話給原PO，盼能得到一些建議。不過原PO也毫無頭緒，頂多只知道疫情有影響，因此也無法給予什麼建議，只好轉而上網求助其他鄉民們，看看是否有人有類似的心得可以分享。

貼文引起網友熱烈的討論，「先去打工養活自己吧」、「只好去當公務員」、「上次看新聞，平均要投160封才能找到一份工作」、「沒辦法，職缺至少有一半都是假職缺，擺1、20年當廣告」、「說自己高中畢業可能還好找一點」，還有人分享自己投履歷的次數，「我丟112間，只有4個回復」、「我丟過108間，只有6間回覆，還全部只有30K以下」、「真慘，我的回覆率都還有5成，不過我好像才丟不到10間啦」。

不過有網友看到原PO學弟所讀的科系後點出了關鍵問題，「觀光系今年超難找，員工不要裁就偷笑了」、「太雜了吧，先丟本科行業好嗎」、「觀光系喔，先從旅行社的同業業務開始做起吧」、「亂丟履歷，都不看工作職務說明的很容易被刪」、「海投只會一直失敗好嗎」、「亂丟人家就亂扔啊，幹嘛不專注在1、2間」。

PTT 履歷 求職

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