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申請少？勞部放寬「充電再出發訓練」 薪資差額限制

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）已破3萬人，為協助實施無薪假事業單位及勞工的「充電再出發訓練計畫」補助，為擴大計畫涵蓋率，今也再放寬計畫適用條件，首度打開薪資天花板，讓勞工參訓津貼不用再受減薪差額限制，改以實際參訓時數發給。

勞動部在2月21日發布修正「充電再出發訓練計畫」，針對遭減班休息而參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數從原本的100小時，提高為每月120小時，時薪以158元計算，等於參訓勞工最高月領1萬8960元津貼，事業單位辦訓補助上限也從190萬，提高到350萬元。

根據勞動部統計，截至昨天，申請充電再出發的事業單位有272家、4228人，勞動部已發出1億1798萬元補助費用，申請辦訓行業家數最多是金屬機電48家、批發零售47家、住宿餐飲28家，人數最多則依序為金屬機電1226人、住宿餐飲906人、批發零售428人。企業自行辦訓佔59%，員工自行參訓35%，勞動部勞動力發展署分署到企業辦訓者佔6%。

勞動部指出，經勞動部長許銘春到各地訪視座談後，蒐集相關實務意見，因此今天再發布修正計畫，取消訓練津貼補助最多為勞工減班休息期間薪資差額的限制，但最高仍不得超過120小時。

勞動部官員舉例，李先生月投保薪資3萬300元，每月減班休息8天（64小時），薪資調至2萬3800元，充電再出發計畫修正前，因薪資差額限制，李先生參訓時數僅能41小時，可領6478元津貼，一個月薪資達3萬278元，但計畫修正後，不再受減薪差額限制，改以實際參訓時數核發，李先生參訓時數可達64小時，可領1萬112元津貼，一個月薪資可有3萬3912元。

勞動部官員表示，考量後疫情時代，鼓勵企業與勞工在減班休息期間利用參訓提升職能，之前受限薪資差額時數規定，除課程無法規劃完整上課時數，部份薪資差異較少的勞工也較無法受益等原因，因此特別放寬條件，預估放寬後將增約3.3%減班休息企業適用，可增加2000到3000名無薪假勞工申請。

此外，有企業提及內部人員規劃及推動辦理相關訓練業務，與外借場地需求，計劃也放寬工作人員費可由事業單位受雇勞工支領，並新增場地費的補助項目。

投保薪資 勞動部 疫情

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