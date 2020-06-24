打工任務千奇百怪 徵臨時男友、幫忙拼拼圖讓網友看傻眼

暑假將至，許多學生會趁著空閒時間找打工貼補生活費，不過卻有網友在打工App上發現許多千奇百怪的任務，竟然有徵臨時男友、幫忙拼拼圖、幫忙搶課等工作，讓他哭笑不得，貼文一出引起網友熱議，不過有內行人透露會有這麼多奇怪工作其實都是App所辦的活動。

昨（23）日一名網友在論壇「Dcard」上發文表示，學期即將結束，決定找些打工補貼生活費，但沒想到在打工平台上卻看到許多「特殊工作」。第一位郭小姐在打工任務內提到「暑假要回家，家人一直在唸沒男友，希望有人可以假扮假扮，簡單吃個飯，單次800元」，不過她也備註「最多只能抱抱」，而且還要會台語，讓原PO直呼「有得拿有得抱」。

第二位陳先生因為女友生日快到，竟在平台上徵人到女友Instagram的貼文留言祝福生日快樂，更表示留一次言30元，而且女友最喜歡的留言前三名還可以加碼獎金。第三位張先生則是「徵高級伴讀書僮一名」單次600元，並提到一個人念英文沒什麼動力，希望可以找英文夠好的人陪讀英文。

另外還有人徵求搶課達人幫忙搶課，搶到一門報酬竟高達500元，也有人尋找幫忙拼拼圖的人，讓原PO哭笑不得。不過有內行網友透露「會有這些很狂的打工工作是因為這個App目前有一個活動，只要刊登就送+999的點數，至於點數就是能換吃喝拉撒睡的東西，偶爾會有抽獎活動能使用的代幣」。

貼文一出引起網友熱議，有許多人留言表示「大家都對女友好好喔（已羨慕）」、「無奇不有的徵才啊」、「拼圖那個要面試或者附上作品集嗎」、「我朋友之前還看到costco在徵神秘客偷拍員工有沒有認真工作」、「我去下載，兼差起來」、「徵人的都有錢沒地方花哦，真好」、「真狂，果然錢是萬能的，再次驗證」。