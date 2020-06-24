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新鮮人喊學校教的有限 面試被要求上機考試差點淚灑現場

聯合新聞網 / 綜合報導
新鮮人面試被要求上機考試差點淚灑現場。示意圖／ingimage
新鮮人面試被要求上機考試差點淚灑現場。示意圖／ingimage

近日不少新鮮人開始找工作，不過卻有一位網友面試完後挫折感超重，他表示面試時突然被長官要求上機考試，但因結果沒有符合預期也錯失機會，讓他差點淚灑現場，直言「學校學的有限」。

有網友在「Dcard發文提到，因受到疫情影響原先敲定的公司後來都被取消面試，直到最近才又開始收到面試通知，其中一間專利商標事務所卻讓他超挫折。原po表示，當天面試一切都還算順利，直到尾聲時當中一位男主管要求原po使用旁邊的電腦現場繪製一個三視圖轉3D的圖，並且要在20分鐘內完成，原本還有些自信的原po一看到題目後突然面有難色，最後結果也沒符合公司的期待因而錯失機會。

原po提到面試的另外一位女主管建議他可以到電腦補習班去上課，雖然價格不便宜，但教學內容很多都符合業界的操作，而面試不只考難易和完整度，更重要的是面臨時間跟設計同時在賽跑的時候會怎麼處理，對於這樣的面試結果他也相當難過直言「學校學的真的有限」。

文章一出有網友表示，「學校教的都跟業界要的不一樣，真的要實習或是透過其他管道去了解業界差距，很多班上同學包括我在實習之後都覺得學校教的真的不夠」、「有補習真的有差，學校教的跟業界想要的差太多了」。

但也有網友認為，「做事邏輯、態度相對來說比較重要，畫圖這種事情三個月大概就摸熟了」、「有水準的基本上都是問邏輯和處理事情的能力比較多，這種學一下就會的東西沒必要考」。

面試 Dcard 新鮮人 實習

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