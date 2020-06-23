面試表現優越！他自爆「PTT找資料」2周後苦收感謝函

工作求職會需要面試，如果表現良好錄取機會相對提高，但日前有網友分享慘痛的面試經驗，自己到某公司面試，過程中和主管相談甚歡，當對方好奇「資訊從哪得知的」，沒想到他脫口而出「網路論壇」，氣氛瞬間降到冰點，而結局就是收到感謝函。

原PO在PTT發文表示，面試時主管提問對這個職位的了解程度，當下他流暢且詳細的回答問題，對方聽完訝異地說「哇！你很了解，你的資訊是從哪裡得知的」，原PO沒有想太多就說「PTT上蒐集資料」，沒想到話還沒說完，主管便語重心長地說「網路上的事情不能信啦，很多人都在亂講，什麼血汗啊…」，後半時間一直不停訴說反駁，愉快的面試氣氛完全變調。

面試最後主管表示「好的，我已經知道你的個性了」，當他回到人資處收到面試結束的通知，雖然心中納悶「沒有二面人資嗎」，但也不敢把話說出來，只能默默離開，結果兩個禮拜後收到感謝函。

貼文曝光後，引來許多鄉民熱議，「是我也砍掉你啊！」、「想要這份工作還這麼直白」、「說網路搜尋就好，避免面試官對特定平台有偏見」、「果然是個職場菜雞，學到教訓也好」、「沒辦法這社會就是這麼機車，出了家門就把面具戴上吧！」、「我之前這樣講有上耶」、「主管真的很玻璃心」、「太誠實，不是好事」。