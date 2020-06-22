工時愈長愈不環保 疫情促反思經濟

疫情促使一些經濟學家開始思考，社會上真的需要那麼多高工時的工作嗎？法國有研究顯示，工時愈長的人傾向選擇不永續的生活方式，更會惡化氣候變遷。對此，減少工時可能是個解方，但仍需維繫經濟活動的運作；另一種方法則是現今不少國家正在實驗的「無條件基本收入」，讓人們得以拒絕高污染工作。

高工時增加消費量

根據《德國之聲》報導，德國解放技術研究中心共同創辦人弗雷2019年發表一篇研究指出，碳排放量和工時之間具有高度的正相關，因為大多數人在上班日的排碳量高於假日。此外，高工時也會增加消費量，法國研究則顯示，工時愈長的人傾向選擇不永續的生活方式，例如自己開車、選擇高耗能但省時的產品。

社會必需的工作

「我們將注意力放在減少消費上，形同將責任歸咎於個人行為，但我們一開始有必要製造出那麼多產品嗎？」弗雷表示，新冠肺炎疫情讓人類有機會停下來思考，有哪些工作是社會所必需的，其中有不少是政府部門，甚至是不支薪的工作。

聯合國2015年的人類發展報告指出，全世界有41%的工作是無償的，其中包括照顧老弱婦孺、家務等。西班牙經濟學家奧羅斯科表示，這些工作雖然無法產生龐大利潤，但卻得以讓社會正常運作，而且大多是由女性負責，她強調，我們看待一份工作的價值，不應著眼於資本的累積，而是能否讓生命永續。

無條件基本收入

「我們的社會已經進入過度開發的模式，疫情凸顯了現今體系的脆弱，一不小心就走向崩潰。」巴利亞多利德大學的系統工程教授瑪格麗特表示，傳統社會試圖兼顧人們的需求以及自然資源的永續，但當今社會卻有如上癮般，不斷追求便宜的資源和勞力，以讓人們過上更體面的生活。

對此，減少工時是其中一個可能的解方，但弗雷估算，為了防止氣候變遷惡化，歐洲人必須將工時減少至每周9小時，然而如此無法維持經濟活動，應折衷介於20至24小時。

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