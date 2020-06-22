快訊

「顏清標換肝功臣」陳肇隆被勸進選高市長 藍營證實回應了

罷中黃捷後 挺韓人士曝下個目標是她：將設「罷琳總部」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工時愈長愈不環保 疫情促反思經濟

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
專家瑪格麗特表示，我們的社會已經進入過度開發的模式，疫情凸顯了體系的脆弱，一不小心就走向崩潰。(Photo byWikimedia Commons)
專家瑪格麗特表示，我們的社會已經進入過度開發的模式，疫情凸顯了體系的脆弱，一不小心就走向崩潰。(Photo byWikimedia Commons)

疫情促使一些經濟學家開始思考，社會上真的需要那麼多高工時的工作嗎？法國有研究顯示，工時愈長的人傾向選擇不永續的生活方式，更會惡化氣候變遷。對此，減少工時可能是個解方，但仍需維繫經濟活動的運作；另一種方法則是現今不少國家正在實驗的「無條件基本收入」，讓人們得以拒絕高污染工作。

高工時增加消費量

根據《德國之聲》報導，德國解放技術研究中心共同創辦人弗雷2019年發表一篇研究指出，碳排放量和工時之間具有高度的正相關，因為大多數人在上班日的排碳量高於假日。此外，高工時也會增加消費量，法國研究則顯示，工時愈長的人傾向選擇不永續的生活方式，例如自己開車、選擇高耗能但省時的產品。

社會必需的工作

「我們將注意力放在減少消費上，形同將責任歸咎於個人行為，但我們一開始有必要製造出那麼多產品嗎？」弗雷表示，新冠肺炎疫情讓人類有機會停下來思考，有哪些工作是社會所必需的，其中有不少是政府部門，甚至是不支薪的工作。

聯合國2015年的人類發展報告指出，全世界有41%的工作是無償的，其中包括照顧老弱婦孺、家務等。西班牙經濟學家奧羅斯科表示，這些工作雖然無法產生龐大利潤，但卻得以讓社會正常運作，而且大多是由女性負責，她強調，我們看待一份工作的價值，不應著眼於資本的累積，而是能否讓生命永續。

無條件基本收入

「我們的社會已經進入過度開發的模式，疫情凸顯了現今體系的脆弱，一不小心就走向崩潰。」巴利亞多利德大學的系統工程教授瑪格麗特表示，傳統社會試圖兼顧人們的需求以及自然資源的永續，但當今社會卻有如上癮般，不斷追求便宜的資源和勞力，以讓人們過上更體面的生活。

對此，減少工時是其中一個可能的解方，但弗雷估算，為了防止氣候變遷惡化，歐洲人必須將工時減少至每周9小時，然而如此無法維持經濟活動，應折衷介於20至24小時。

【更多精采內容，詳見

工時

延伸閱讀

大台北調查 工時愈長者 體脂愈高

想多賺1.3萬 上班族每周兼職15.9小時

健康好階級！大台北勞工越窮忙、體脂越高

醫生年薪上看千萬？ 醫師細數「養成階段」揭密：難破450萬

相關新聞

工時愈長愈不環保 疫情促反思經濟

疫情促使一些經濟學家開始思考，社會上真的需要那麼多高工時的工作嗎？法國有研究顯示，工時愈長的人傾向選擇不永續的生活方式，更會惡化氣候變遷。對此，減少工時可能是個解方，但仍需維繫經濟活動的運作；另一種方法則是現今不少國家正在實驗的「無條件基本收入」，讓人們得以拒絕高污染工作。

東元旗下摩斯漢堡持續拓點 釋出600名職缺

東元(1504)旗下摩斯漢堡（安心食品）目前全台281間直營店鋪，未來將持續拓點，邁向300店，預計釋出600名職缺，強...

失業率連4個月走升 學者：6月畢業季恐更難看

主計總處今公布5月份失業率4.07%，較上月上升0.04個百分點，經季節調整後的失業率4.16%，連續四個月失業率上升，...

想多賺1.3萬 上班族每周兼職15.9小時

收入不夠，只好增加工時。根據人力銀行調查，不少上班族為了增加收入而找兼職，平均每個月想藉此增加一萬三一七七元收入，願意每周兼職十五點九小時，等於在正職工時之外，每天多做三個多小時兼職。其中，以文書建檔、診所掛號、網拍等單純的工作最受歡迎。

畢業做什麼工作算人生勝利組？ 網指「這職業」生活品質爆表

現在正逢畢業季，許多畢業生開始投入職場找工作，然而今年受到新冠肺炎疫情影響，使得工作機會減少，就有網友好奇「應屆畢業考上國營算人生勝利組嗎」，問題一出立刻掀起熱議。

【失落世代6】薪酸！工作20年月薪不到4萬 拚7年才走到起跑線

1978至1993年間出生的失落世代，一入社會就遇低薪魔咒。學者指出，要克服低薪困境，得靠產業轉型，包括增加創新性高、外銷獲利高的產業，以及效法南韓提升服務業附加價值，同時改善投資環境。此外，政府也可以稅捐優惠引導企業將所得分配給員工而非股東。

學者：責任制有存在必要 但應設退場機制

根據勞動部估算，適用責任制的工作者以保全為大宗，其次為社福機構監護工、住院醫師。六都產業分布雖各不同，但多年來均以保全人...

勞基法責任制 開了後門沒人進

月薪十五萬以上的高薪白領族，去年五月起適用勞基法第八十四條之一（俗稱責任制），但一年來雙北市僅各一人報請核備，桃園、台中...

3月未足額進用身障者 全台1757家事業單位

勞動部今公告最新進用身心障礙者統計，截至今年3月，義務單位1萬7560家，已足額進用單位有1萬5803家，占89.99%...

禁坐、禁喝水…近6成櫃哥櫃姐曾挨罰

台灣專櫃暨銷售人員產業工會針對全台廿家百貨、品牌門市專櫃人員調查，發現有將近六成專櫃人員曾因出缺勤、行為儀表、營業銷售等...

3萬元青年就業獎勵 役男可望能領取

為搶救應屆畢業生就業率低落的問題，勞動部本周啟動「青年就業獎勵計畫」，強調只要是廿九歲以下的應屆畢業生，於六月十五日至九...

桃園青年徵才 居服員上看6萬元

疫情影響，各大專院校紛紛取消大型就業博覽會或改採線上就業博覽會，桃園市政府趁疫情趨緩，前天起連續3天舉辦青年亮點現場徵才...

熱門新聞

登玉山遇日環食 他幸運拍下「全台最高日蝕奇景」

一張圖看一周天氣 端午連假兩波雨區變化曝光

必勝客推出「拉麵比薩」！網：一次得罪日本、義大利人

萊爾富6月23日獨家開賣「丹寧玫瑰色」口罩 防疫又時尚

退休爸媽想拿40萬開早餐店怎麼阻止？ 過來人曝真相：真的很累

500隻法鬥擠滿飛機出現脫水症狀 38隻幼犬落地前已死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。