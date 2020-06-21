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畢業做什麼工作算人生勝利組？ 網指「這職業」生活品質爆表

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「應屆畢業考上國營算人生勝利組嗎」，貼文立刻掀起熱議。圖片來源／ingimage
有網友好奇「應屆畢業考上國營算人生勝利組嗎」，貼文立刻掀起熱議。圖片來源／ingimage

現在正逢畢業季，許多畢業生開始投入職場找工作，然而今年受到新冠肺炎疫情影響，使得工作機會減少，就有網友好奇「應屆畢業考上國營算人生勝利組嗎」，問題一出立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，「最近畢業潮很常聽到別人哭著說自己正在待業，假如今年應屆畢業就考上國營，畢業後無縫進入公司累積年資，兵役申請延期到明年甚至搞個補充兵或免役，今年上班滿半年還能依比例領一個月年終，這樣算人生勝利組了嗎？會被女生說沒上進心嗎？」

對此，網友留言表示，「不錯很好了，雖然國營薪水比不上科技業前端，但也能過不錯生活」、「有生活品質，中年至少比私人企業有保障」、「看類別，如果是行政那就真的是人生勝利組了」、「有聽過高中畢業就進國營，連大學都不讀了」、「薪水中等，但生活品質爆表」、「根本勝利組，工作輕鬆、待遇優、薪水OK」。

但也有人持不同看法，「這種人滿街都是無須自滿，而且看到的都還是高考上的」、「公家有些習氣真的爛，年輕人很容易學壞」、「不算，月薪超過10萬才是」、「出事就不知道要找什麼工作了」、「不算！一畢業太安穩，失去很多賺大錢的機會」。

薪水 人生勝利組 職場 PTT

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