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馬拉拉獲救8年後牛津畢業 和平獎得主竟然「違反校規」

3月未足額進用身障者 全台1757家事業單位

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今公告最新進用身心障礙者統計，截至今年3月，義務單位1萬7560家，已足額進用單位有1萬5803家，占89.99%，應進用身心障礙者5萬8641人，實際進用8萬3192人，超額進用41.87%，相較去年同期，在義務單位、足額進用單位數及實際進用人數皆略為增加。

依勞動部最新公告名單，未足額進用的有1757家事業單位，其中公立有31家、私立有1726家，人數部分，未足額進用2529人，其中公立事業單位34人，私立單位2495人。

今年2月、3月連續未足額進用的義務單位中，有12家公立義務單位均不足額僅1人；私立義務單位以緯創資通股份有限公司及廣達電腦股份有限公司不足進用13人為最高，其次為台灣艾司摩爾科技股份有限公司，不足進用11人、大立光電股份有限公司及華邦電子股份有限公司不足進用10人。

勞動部說，私立義務單位主要是因為產線大量進用員工，導致法定應進用身障員額增加，釋放職缺多需具備專業技術，未能及時尋覓適合專長的身障者，已請地方政府加強輔導改善。

勞動部指出，從第1季連續未足額進用單位改善情形來看，公立單位台中捷運在1、2月均不足進用2人，經召募後，已進用身障者擔任事務人員工作，在3月份達足額進用；私立義務單位中，1月份連續未足額的星展銀行，還有2月份連續未足額的鴻齡科技公司，經北市府輔導後，已進用多名視覺障礙者、肢體障礙者及聽覺障礙者擔任按摩師、系統工程師及行政人員等工作，分別於2月及3月足額進用。

身障者 勞動部

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