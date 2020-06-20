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禁坐、禁喝水…近6成櫃哥櫃姐曾挨罰

聯合報 / 記者葉冠妤／台北報導
將近六成專櫃人員曾因出缺勤、行為儀表、營業銷售等原因，遭百貨公司開罰；圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片
將近六成專櫃人員曾因出缺勤、行為儀表、營業銷售等原因，遭百貨公司開罰；圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片

台灣專櫃暨銷售人員產業工會針對全台廿家百貨、品牌門市專櫃人員調查，發現有將近六成專櫃人員曾因出缺勤、行為儀表、營業銷售等原因，遭百貨公司開罰五百到五千元不等，甚至有人因算錯帳，挨罰近十萬元。工會指出，百貨濫開罰單成習，呼籲勞動部應盡速訂立相關指引。

勞動部表示，百貨公司是依據契約向專櫃廠商求償，廠商則可針對勞工過失，要求勞工賠償損失，但不能以預扣薪資作為賠償費用，違者可依勞基法開罰九萬至四十五萬元不等。

專櫃工會指出，百貨公司雖不是專櫃人員的雇主，卻靠著制定商場管理辦法，約束專櫃人員的出缺勤、待客應對、服裝儀容等工作事項，違反就以罰款、撤換等懲處。工會自三月起針對全台廿家百貨、八十名專櫃人員進行調查，發現有近六成的專櫃人員都曾遭百貨公司開罰。

專櫃工會理事張乃芃舉例，有專櫃人員因颱風天空櫃、營銷等事項，被百貨公司罰五百至五千元不等，有些專櫃人員在櫃位喝水、蹲坐，甚至叫外送平台送餐也被罰錢，更有人因帳務少算三千，被開罰卅倍、近十萬元罰金。

北市產總總幹事陳淑綸表示，專櫃銷售人員的勞動條件，比派遣人員更糟，專櫃人員的雇主明明是專櫃廠商，卻是由沒有任何雇用關係的百貨公司說罰就罰。

勞動部 薪資

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工會調查近6成專櫃人員曾被開罰 籲訂定指引

影／禁坐禁喝水 近6成櫃哥櫃姐曾被百貨公司開罰

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