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3萬元青年就獎役男無法領遭諷台女限定 勞動部擬放寬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

為搶救應屆畢業生就業，勞動部在15日啟動「青年就業獎勵計畫」，29歲以下的應屆畢業生若在今年底踏入職場，在同一家公司穩定就業滿3個月，就可先領2萬元獎勵金，滿半年再加發1萬，計畫上路後，引起應屆畢業的役男不滿，若服役4個月，便無法在年底前就業滿3個月。對此勞動部表示，將檢討方向，研擬讓役男也能適用。

為提高應屆畢業生求職意願，不至於淪為怯志青年，勞動部開辦「青年就業獎勵計畫」，針對今年應屆畢業、15到29歲青年提供最高3萬元就業獎勵。應屆畢業青年只要在6月15日至9月30日間就業，連續受僱於同一雇主滿3個月，一次發給2萬元就業獎勵金，如持續受雇於同一雇主滿6個月，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

該計畫公布後，勞動部臉書灌入大量留言批評，有網友譏諷該計畫僅台女限定適用，因為男性應屆畢業生若服兵役，服役期需滿4個月，就算6月畢業就立刻入伍，退伍時間也可能早就超過9月；也有民眾認為，找到工作才有錢領，找不到工作的反而只能吃自己。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰說，因為收到許多民眾反映，畢業役男也可能是應屆畢業生，為了不讓應屆畢業的役男權益受損，勞動部已經著手研議放寬條件，但細節仍在討論當中，近期若敲定，就快盡快對外公告。

勞動部 青年 役男

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